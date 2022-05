Brusel neví o zemích či firmách, které by za ruský plyn platily v rublech

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Evropská komise neví o státech EU či firmách z těchto zemí, které by za ruský plyn v souladu s požadavkem Moskvy platily v rublech. Před jednáním ministrů energetiky zemí unie to řekla eurokomisařka Kadri Simsonová, podle níž hodlá sedmadvacítka dále za plyn platit v eurech či dolarech podle dosavadních smluv. Řada ministrů před mimořádnou bruselskou schůzkou potvrzovala dosavadní postoje svých zemí, které platbu v ruské měně vylučují.

Polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová prohlásila, že její země má i po odpojení od ruského plynu dostatečné zásoby a pracuje na úplném naplnění zásobníků před zimní sezónou.

Ministři se včera mimořádně sešli zejména kvůli ruskému kroku z minulého týdne, kdy plynárenská společnost Gazprom přestala dodávat klíčový energetický zdroj do Polska a Bulharska, jehož firmy odmítly platit v rublech. Podle informací některých médií poté několik firem ve snaze udržet si dodávky ruského plynu přislíbilo otevřít účty u ruské banky či zvážit možnost platby v rublech. To by však podle komise bylo porušení protiruských sankcí, které EU přijala v reakci na ruskou agresi na Ukrajině.

"Komise nemá informace o žádných zemích či soukromé společnosti, které by tak chtěly učinit," řekla na adresu rublových plateb komisařka pro energetiku Simsonová.

Ministři od ní chtějí slyšet podrobnější vysvětlení, při jakém postupu firmy poruší sankce a co je ještě v souladu s pravidly. Činitelé komise minulý týden prohlašovali, že pokud firma zaplatí v eurech či dolarech a tím bude transakce ukončena, bude postup v pořádku. Pokud však bude platba hotova až po převodu peněz na druhý účet v rublech, proviní se proti sankcím.

Zástupci vlád před jednáním dávali najevo, že jejich země nechtějí na dosavadním systému nic měnit a nepřistoupí na platby v rublech.

"Jsme zcela bezpečně zásobováni a vyzýváme další země, aby nepodporovaly dekret (ruského prezidenta Vladimira) Putina a požadavek platit v rublech," řekla polská ministryně. Podobně se vyjadřovali i její kolegové z ostatních zemí EU. Jediným státem, který dosud dal najevo ochotu platit v ruské měně, je Maďarsko.

