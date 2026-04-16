reklama
reklama
Brusel schválil Berlínu, Sofii a Lublani podporu energeticky náročných podniků

16.4.2026 18:57 (ČTK)
Evropská komise (EK) schválila Německu, Bulharsku a Slovinsku podporu průmyslu. Německo může podpořit své podniky částkou 3,8 miliardy eur (92,5 miliardy Kč), Bulharsko 334 milionů eur (8,1 miliardy Kč) a Slovinsko 90 milionů (2,2 miliardy Kč) za účelem dočasného snížení cen elektřiny v energeticky náročných odvětvích. Evropská exekutiva to dnes uvedla v tiskové zprávě.
 
Brusel už loni přijal mechanismus státní podpory (CISAF) k takzvané Dohodě o čistém průmyslu. Jeho cílem je podle EK zintenzivnit vývoj v oblasti čisté energie, dekarbonizace průmyslu a čistých technologií.

"Cílem těchto programů je podpořit energeticky náročné podniky tím, že jim v příštích třech letech bude proplacena část nákladů na elektřinu. Opatření budou určena podnikům v odvětvích, u nichž existuje značné riziko přesunu činností mimo EU do lokalit, kde environmentální opatření neexistují nebo jsou méně ambiciózní," uvedla komise. Riziko přesunu mimo EU podle Bruselu závisí na energetické náročnosti odvětví a na jeho otevřenosti mezinárodnímu obchodu.

V případě Německa a Slovinska se podpora týká období od letošního 1. ledna do 31. prosince 2028, v případě Bulharska jde o období od loňského 1. července do 31. června 2028. Podle EK jsou schválené programy nezbytné a přiměřené k urychlení přechodu k bezemisní ekonomice a k podpoře rozvoje hospodářských činností důležitých pro uplatňování Dohody o čistém průmyslu.

Příjemci podpory podle CISAF mají povinnost investovat do tzv. zelené transformace. Na tyto investice musejí vynaložit alespoň polovinu obdržené částky. Investice mohou zahrnovat například rozvoj kapacit pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, řešení pro ukládání energie nebo opatření ke zvýšení energetické účinnosti.

reklama
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
