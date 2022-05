Bulharsko chce usilovat o výjimku z případného embarga na ruskou ropu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Pokud EU umožní výjimky z případného embarga na ruskou ropu, Bulharsko bude o výjimku usilovat, řekl bulharský vicepremiér Asen Vasilev. Informovala o tom agentura Reuters. Návrh na úplný zákaz dovozu ruské ropy do konce letošního roku představila Evropská komise, o výjimky v podobě odkladu nebo přechodného období bude žádat Česko či Slovensko.

Návrh na embargo EK představila jako součást šestého balíku sankcí proti Rusku za jeho invazi na Ukrajinu. Aby sankce vstoupily v platnost, musí je jednomyslně schválit členské země.

"Bulharsko se technologicky obejde bez ruské surové ropy, ale výrazně by to zvýšilo ceny pohonných hmot. Pokud tedy Evropská komise zvažuje výjimky, rádi bychom toho využili," řekl Vasilev v rozhovoru s ekonomickým listem Kapital.

Vicepremiér už dříve uvedl, že jediná bulharská rafinerie v Burgasu momentálně zpracovává z 50 procent ruskou ropu a z 50 procent surovinu z jiných zdrojů. Pokud by to bylo potřeba, postupně by mohla podle Vasileva ruskou ropu přestat zpracovávat úplně.

