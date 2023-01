Bulharsko podepsalo s Tureckem dlouhodobou smlouvu o dodávkách plynu

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | PxHere

Bulharská plynárenská společnost Bulgargaz podepsala dlouhodobou smlouvu s tureckou státní plynárenskou firmou Botas. Získá tak přístup k plynárenské síti sousedního Turecka a k jeho terminálům na zkapalněný zemní plyn (LNG), které ji pomohou s dodávkami. Informovala o tom agentura Reuters.

Bulharsko bylo téměř plně závislé na ruském plynu. Když Moskva v dubnu dodávky do Bulharska přerušila, protože Sofia odmítla platit v rublech, začali Bulhaři hledat alternativní zdroje plynu.

Podle nové dohody uzavřené na 13 let bude moct Bulgargaz využívat turecké terminály na LNG pro dodávky plynu, který se bude přepravovat prostřednictvím sítě firmy Botas do Bulharska.

"Touto dohodou si zajišťujeme možnost nakupovat plyn od všech světových producentů a vykládat jej v Turecku, což Bulharsku logisticky nejvíce vyhovuje," řekl prozatímní ministr energetiky Rosen Christov. Jeho turecký protějšek Fatih Dönmez dodal, že dohoda umožní Bulharsku ročně přepravit zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových plynu a pomůže zvýšit bezpečnost dodávek v jihovýchodní Evropě.

Ministr řekl, že Bulharsko si chce v tureckých terminálech rezervovat kapacitu kolem jedné miliardy metrů krychlových plynu ročně a uzavřít dovozní smlouvy s evropskými a s americkými producenty LNG. Rezervace na letošní rok ale budou nižší, protože Bulgargaz už na několik měsíců získal napojení na terminál v Řecku.

Bulharsko v současnosti pokrývá zhruba třetinu své roční spotřeby dovozem jedné miliardy metrů krychlových plynu z Ázerbájdžánu. Na zbytek uzavírá smlouvy s obchodníky na dodávky přes Řecko.

Odborník na energetiku a bývalý bulharský velvyslanec v Moskvě Ilian Vasilev varoval, že Bulharsko by nakonec mohlo dovážet ruský plyn, pokud by se rozhodlo nakupovat plyn také od firmy Botas. Turecko totiž dováží ruský plyn a Moskva navrhla, aby se z Turecka stal hlavní uzel pro obchodování s ruským plynem. To by mohlo Moskvě umožnit maskovat jeho vývoz prostřednictvím paliva z jiných zdrojů.

Ministr energetiky uvedl, že Bulharsko nemůže kontrolovat, jaký plyn se do Bulharska dostane. Vláda ale podle něj zajistí, aby podepsala smlouvy o dodávkách zkapalněného plynu, který nepochází z Ruska.

