Bývalý dobrovolný strážce nenese vinu za požár v Českém Švýcarsku, rozhodl soud

Bývalý dobrovolný strážce nenese vinu za obří požár v národním parku České Švýcarsko v roce 2022, rozhodl dnes Krajský soud v Ústí nad Labem. Uznal jeho vinu pouze v případě menších požárů na Děčínsku zjara 2023, za ty mu vyměřil dva roky vězení. Jiří Lobotka se při hlavním líčení za menší požáry omluvil. K založení největšího požáru v Česku se doznal v psychiatrické léčebně, později to odvolal. Muži hrozilo za obecné ohrožení a poškození cizí věci 15 let vězení. Stát požádal o uhrazení škody 225 milionů korun. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se na místě odvolal. Lobotka od soudu odešel bez pout, soud ho propustil z vazby, ve které byl od května 2023.Neexistuje žádný přímý ani nepřímý důkaz, že by velký požár v národním parku spáchal obžalovaný. Jednou ze základních otázek podle soudce Romana Felzmanna bylo, jaké důvody mohly vést ke změně výpovědi Lobotky. Nabízely se zdravotní důvody, intoxikace podávanými léky. Policisté konzultovali s psychiatrem, zda je možný výslech Lobotky. "Nevyplývalo, že by obžalovaný nebyl schopen výslechu (v léčebně)," uvedl. Soud má za to, že Lobotka nebyl pod vlivem léků při výpovědi a věděl, co říká, výpověď nebyla vynucená.

Soud dospěl k závěru, že pokud Lobotka takto rozdílně vypovídal, tak tak činil, protože sám chtěl. Není podle soudu neobvyklé, že osoba v postavení obviněné změní svou výpověď. Důležitá byla podle soudu cesta z léčebny na policii, kdy Lobotka chvíli uváděl, že nespáchal nic, poté, že založil menší požáry, a i že spáchal všechno. "Bylo povinností soudu a předtím i povinností trestních orgánů prokázat vinu a vyloučit pochybnosti," řekl Felzmann. Důkazy neprokazují, že se obžalovaný skutku dopustil, řekl soudce.

Státní zástupce dnes Lobotkovi navrhl nejméně 12 let za založení požáru v národním parku České Švýcarsko a dalších menších požárů na Děčínsku a vedle nepodmíněného trestu také ústavní léčení. Obhájce navrhoval uznat Lobotku vinným pouze ze založení menších požárů a uložit mu za to podmíněný trest v polovině sazby, která je šest měsíců až tři roky.

Státní zástupce Martin Krumpoch uvedl, že ohledně požáru v národním parku z roku 2022 je důkazní situace sice složitější než v případě menších požárů na Děčínsku, ale důkazy existují. Motivací Lobotky pro jeho založení podle žalobce bylo to, že před lety musel ukončit působnost na pozici dobrovolného strážce parku a později neuspěl ve výběrovém řízení pořádaném správou národního parku. "Tyto okolnosti neztratily u obžalovaného na palčivosti," uvedl státní zástupce. Obhájce v závěrečné řeči poznamenal, že požár vypukl až sedm let poté.

Soud uložil Lobotkovi ochranné ústavní léčení protitoxikomanické a náhradu škody u menších požárů na Děčínsku. Polehčující okolností bylo podle soudu doznání Lobotky, na druhou stranu požáry založil s rozmyslem, bylo jich více, proto nelze uložit podmínku. Soudce řekl, že v hlavním řízení zazněla spousta domněnek, polopravd, nepravd, lží. "Některé osoby se nedokázaly oprostit od toho, aby jiné osoby křivě obvinily nebo křivě vypověděly," řekl.

Požár vypukl v noci z 23. na 24. července u Hřenska v lokalitě Malinový důl. Kvůli požáru se evakuovalo nejméně 532 lidí. Zásah trval 21 dní, vystřídalo se u něj 6000 hasičů. Obhájce v závěrečné řeči uvedl, že doznání Lobotky v psychiatrické léčebně a po následném převozu na policii je jediným důkazem v případu. Lobotka se dnes k věci nevyjádřil ani při posledním slovu.

