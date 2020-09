Bývalý šéf Volkswagenu Winterkorn půjde k soudu za podvod

Viktor Šedivý 25.9.2020 00:28

Zákon požadoval, aby při testu vyšly nějaké hodnoty emisí.

Software zajistil, že při testu takové hodnoty vyšly.

Tak co je hergot špatně?

-

Že to nemá nic společného s reálným provozem? A proč by mělo mít? Požadované hodnoty emisí také nemají nic společného s ochranou životního prostředí a jen volně respektují fyzikální možnosti spalovacího motoru.



