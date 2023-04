Bývalý vojenský areál v Milovicích prověří kvůli nebezpečným látkám specialisté

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Dmitrz Kalinovsky / Shutterstock Podle státního zástupce byl materiál ze zbouraných objektů po sovětské armádě nadrcen a rozvezen po celém areálu. Obsahoval přitom nebezpečný azbest. Případ prověřují kriminalisté pro podezření z neoprávněného nakládání s odpady a podvodu. Ilustrační foto

Středočeský kraj dá prověřit vybrané oblasti bývalého vojenského areálu Milovice-Mladá na Nymbursku nezávislými specialisty. Důvodem je možný výskyt nebezpečných látek. Podle státního zástupce byl materiál ze zbouraných objektů po sovětské armádě nadrcen a rozvezen po celém areálu. Obsahoval přitom nebezpečný azbest. Případ prověřují kriminalisté pro podezření z neoprávněného nakládání s odpady a podvodu. Hejtmanství však dosud neobdrželo jakékoli výsledky šetření, které by výskyt nebezpečných látek potvrzovaly, a vychází jen z informací v médiích, informovala ČTK Zuzana Žídková z krajského úřadu.

Kraj by měl podle rozhodnutí rady v nejbližších dnech udělat průzkum trhu a zjistit cenové rozpětí zakázky na prověření dané lokality. Cílem je získat relevantní podklady, aby mohl následně informovat veřejnost. Specialisté by měli odebrat řadu vzorků a vyhodnotit je. Radní zároveň rozhodli, že kraj podá jako možný poškozený podnět Státnímu zastupitelství v Nymburce ke zvážení podání návrhu na předběžné opatření. Díky němu by mohly do doby definitivního rozhodnutí, zda byl, nebo nebyl spáchán trestný čin, řešeny například otázky týkající se ochrany náhrady škody nebo jiné újmy.

"Věříme, že občanům Milovic a dalších obcí v okolí města žádné nebezpečí nehrozí, jelikož jsme neobdrželi od policie ani orgánu ochrany veřejného zdraví žádné informace o tom, že bychom v rámci areálu měli učinit jakákoli opatření. Považujeme však za zásadní, abychom, vzhledem k absenci oficiálních výsledků šetření, které jsou pouze prezentovány v médiích, měli o aktuální situaci na území přesné informace a mohli veřejnosti i místním zaměstnavatelům náš předpoklad oficiálně potvrdit,“ uvedl radní pro majetek Libor Lesák (ODS).

Hejtmanství už požádalo krajskou hygienickou stanici a Státní zdravotní ústav o případné stanovisko, zatím ho ale neobdrželo. Zváží proto podání podnětu na Českou inspekci životního prostředí, která případná data může krajské hygienické stanici předložit.

Smlouvu o dlouhodobém pronájmu bývalého vojenského prostoru uzavřel kraj s firmou Mladá RP v prosinci 2010. Firma měla areál využívat 40 let, za což zaplatila dopředu 25 milionů Kč. Hejtmanství jí v roce 2016 za krajské vlády hnutí ČSSD a KSČM vypovědělo smlouvu kvůli nedodržení termínů pro demolice. Společnost ale tvrdila, že podmínky neporušila.

RP Mladá budovy demolovala od roku 2012 do roku 2014. Veškerá suť byla tehdy této společnosti prodána za jednu korunu a firma se zavázala zajistit likvidaci suti podle platné legislativy. Součástí dohody byl závazek firmy RP Mladé o dočištění pozemků a protřídění a zlikvidování deponií s uloženou sutí. "Víme, že zhruba před šesti lety prováděla Česká inspekce životního prostředí průzkum tohoto území. Požádali jsem opětovně o výsledky tohoto průzkumu, protože ani v té době Středočeský kraj nedostal příkaz k provedení jakýchkoli nápravných opatření," dodal Lesák.

