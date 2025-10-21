https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/caslav-po-referendu-o-skladce-zacne-projednavat-zmenu-uzemniho-planu
Čáslav po referendu o skládce začne projednávat změnu územního plánu

21.10.2025 00:07 | ČÁSLAV (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Zastupitelé Čáslavi na Kutnohorsku se v prosinci začnou zabývat změnou územního plánu vyvolanou nedávným referendem o skládce. Lidé v něm plánované rozšíření skládky odmítli. Plebiscitu se zúčastnilo 58 procent voličů, jeho výsledky jsou platné a závazné. Město má změnit územní plán tak, aby plochu určenou pro rozšíření skládky nebylo možné využít pro nakládání s odpady. Pokud půjde vše rychle, mohla by být změna projednána do konce příštího roku, řekl ČTK starosta Jaromír Strnad (ČSSD a Nezávislí). Odpadová firma AVE CZ uvedla, že výsledek respektuje a bude se zabývat právními aspekty souvisejícími s dopady referenda.
 
"Zahájíme změnu územního plánu podle požadavku referenda," uvedl starosta. Zastupitelé podle něj musí nejdříve v prosinci odsouhlasit, že se má vypracovat zadání. "To bude první krok," dodal Strnad. Když půjde vše rychle, mohlo by být podle něj vše projednáno a schváleno za rok.

Odpůrci rozšíření skládky se obávali růstu dopravy, zdravotních rizik a dalších nepříznivých vlivů. AVE CZ kritiku odmítala. Lidé odpovídali v referendu na pět otázek, podle přípravného výboru bylo cílem stanovit konkrétní úkol pro zastupitelstvo, který by byl jasně určený a právně vymahatelný. Většina hlasujících, 71 procent, v odpovědi na první otázku souhlasila s tím, aby město v mezích své působnosti zamezilo rozšiřování skládkování odpadu na svém území.

Další otázky zjišťovaly, zda má město změnit územní plán tak, aby plochu určenou pro rozšíření skládky nebylo možné využít pro žádný způsob odstraňování a využívání odpadů a zda se tato plocha má stát zemědělskou. Plebiscit dále zjišťoval, zda na této ploše nemá být možná jakákoliv výstavba a provoz do doby kolaudace jihozápadního obchvatu města. Vybudování obchvatu byl jak radnicí, tak i firmou AVE uváděn jako podmínka rozšíření skládky odpadu. Lidé odpovídali i na to, zda má město důsledně vymáhat své nároky vyplývající ze skládkování odpadu. Ve všech případech hlasující odpověděli kladně a jejich rozhodnutí jsou závazná.

"Samozřejmě respektujeme demokratické rozhodnutí obyvatel města. Děkujeme také všem, kteří ve zjitřené atmosféře usilovali o věcnou veřejnou diskusi. Areál Centra komplexního nakládání s odpady v Čáslavi bude i nadále plně funkční a bude pokračovat v poskytování služeb souvisejících se zpracováním odpadů," uvedl v tiskové zprávě právní ředitel skupiny AVE CZ Miloš Jiřík. Firma bude podle něj pokračovat v jednání s vedením města o dalších podmínkách provozu areálu. I bez rozšíření skládky zůstává areál plně funkční. Budou v něm zařízení jako sběrný dvůr, třídicí linka pro separovaný odpad, kompostárna, stabilizační linka pro nebezpečné odpady a v budoucnu přibude překládací stanice.

Strnad podotkl, že město mělo dosud ze skládky 50 milionů korun ročně. Pět milionů korun firma posílala čáslavské nemocnici a podporovala i sportovní kluby. "Už se na nás začínají obracet, že nevědí, jak to ufinancují," dodal starosta. Podle něj se dá předpokládat, že tato podpora skončí. Vyjádření AVE ČTK zjišťuje.

