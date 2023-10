Čáslav uzavře novou dohodu s AVE CZ o podmínkách rozšíření skládky, Arnika to kritizuje

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | kanvag / Shutterstock Práce na skládce

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Čáslav na Kutnohorsku uzavře novou dohodu o spolupráci s firmou AVE CZ odpadové hospodářství. Týká se podmínek, za nichž může být rozšířena tamní skládka. Spolek Arnika to kritizuje, poukazuje na skutečnost, že největší odpadová firma v Česku čelí stíhání kvůli neodvádění poplatků z několika skládek. Starosta Jaromír Strnad (ČSSD a Nezávislí) novou dohodu obhajuje. Podle něj shrnuje podmínky schválené letos v dubnu zastupiteli a nahrazuje starší dohodu, která byla podle starosty pro město nevýhodná.

Proti zamýšlenému rozšíření čáslavské skládky se bouří část obyvatel, obávají se nárůstu dopravy a dalších nepříznivých vlivů. Vedení města firmě stanovilo omezující podmínky, argumentuje mimo jiné ekonomickými aspekty.

"Nechápu, jak se mohou přední zástupci Čáslavi opakovaně spojovat s tak nedůvěryhodným partnerem. Považuji za skandální a trestuhodné, že se v té nechvalně známé dohodě s AVE CZ například zcela zříkají veškeré možnosti zapojit se do druhého kola procesu EIA, ať už se svými připomínkami nebo požadavky na kompenzace pro zdraví obyvatel," uvedla dnes v tiskové zprávě Arniky Veronika Jandová ze spolku Zelená Čáslav. AVE CZ odpadové hospodářství zahájení trestního řízení už dříve odmítla jako nepodložené a postavené na chybných závěrech policie.

Podle Strnada nová dohoda shrnuje podmínky, na nichž se shodli zastupitelé, když schvalovali záměr na rozšíření skládky. "Je to nezavazující pro město, od té dohody se může kdykoliv odstoupit," namítl. Podle dohody má být kapacita 500 000 metrů krychlových podmíněna odkloněním dopravy na neveřejnou komunikaci a navezení dalších 1 500 000 metrů krychlových odpadu bude možné až po vybudování jihozápadního okruhu, který by zmírnil dopady dopravy. "Na každých 500 000 metrů krychlových bude vydáváno nové integrované povolení," dodal starosta.

AVE CZ se v nové dohodě zavázalo ke garanci ročních plateb minimálně 30 milionů Kč bez ohledu na výši vybraných poplatků. Přispívat má i na rozvoj nemocnice, sport a kulturu. "Hlavní je, že tato dohoda nezavazuje město k tomu, že by řešilo odpadové hospodářství jen se společností AVE," řekl Strnad. Pokud jeden z partnerů odstoupí, dohoda podle něj do 30 dnů neplatí. "Navíc nahrazuje původní smlouvu o spolupráci, v níž byla nešťastná klauzule, že pokud bude město bránit skládce v rozvoji, tak by mohlo platit pokutu až 600 korun za neuložený kubík. Tím se tato dohoda zrušila," dodal starosta.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu loni informovali, že AVE CZ odpadové hospodářství začali stíhat pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, a to v souvislosti s nakládáním s odpady. Firma podle nich neodvedla poplatky za provozování skládek v Čáslavi, Benátkách nad Jizerou, Hořovicích a Mšenu. Veřejné rozpočty podle kriminalistů připravila o 3,76 miliardy korun, stát měl z toho přijít o 2,3 miliardy. Čáslavi měla firma podle policie správně poslat na poplatcích miliardu korun. AVE CZ odpadové hospodářství podala proti zahájení trestního stíhání stížnost. Firma uvedla, že údajná škoda je virtuální, protože se žádným způsobem sama neobohatila. Nejvyšší státní zástupce však stížnost zamítl jako nedůvodnou.

reklama