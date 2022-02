Část europoslanců chce odmítnout zařazení jádra a plynu mezi zelené zdroje energie, čeští ji podporují

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jan Stejskal / Jan Stejskal / Ekolist.cz Podporu má návrh téměř u všech ostatních českých europoslanců. Zástupci nejsilnější středopravé lidovecké frakce tvrdí, že je nejméně pro příští desetiletí podpora obou zdrojů nutná.

Část poslanců Evropského parlamentu chce zabránit přijetí takzvané taxonomie, která dočasně řadí jádro a plyn mezi zelené zdroje energie. Poslanci z řad zelených a socialistů začali přesvědčovat kolegy, že pravidla schválená minulý týden Evropskou komisí jdou proti snaze o klimaticky šetrnější hospodářství. Značná část dalších zákonodárců včetně většiny českých však dává najevo, že taxonomii podporuje. Úspěch snahy jejích odpůrců je proto nejistý.

Zařazení jádra a plynu mezi takzvané přechodové zdroje má přesvědčit investory, že se do nich vyplatí vložit peníze. Komise tím vyšla vstříc požadavkům velké skupiny unijních zemí včetně Francie, Polska nebo Česka, které chtějí využívat jeden či oba zdroje jako náhradu za uhlí či ropu. Ty chce EU v rámci cesty ke klimatické neutralitě z energetického mixu co nejdříve vyřadit.

Taxonomie ale vzbudila odpor řady europoslanců, podle nichž je spalování zemního plynu proti uhlí jen o málo šetrnější k ovzduší a jádro zase považují za rizikový zdroj. "Bude to velmi těžká bitva, ale mnoho poslanců je naštvaných za to, jak byl parlament ignorován během konzultací," popsal další motivaci k odmítnutí normy jeden z hlavních kritiků taxonomie Bas Eickhout z klubu zelených. Spolu s kolegy začal shánět podporu ostatních frakcí pro hlasování, které by se mohlo odehrát na březnové plenární schůzi EP.

Stejně smýšlí řada socialistů, kteří jsou početně druhou nejsilnější europarlamentní skupinou. Podpora jádra a plynu podle nich brzdí klimatické ambice EU. Proti taxonomii rázně vystupuje i menší klub krajní levice.

Europoslanci ani členské státy nemohou přijatá pravidla měnit, mají ale možnost je zamítnout. Potřebují pro to ale hlasy 20 států ze 27 nebo většiny členů EP. Zmíněné tři europarlamentní skupiny však nutných 353 hlasů ze 705 nemají a potřebují přesvědčit zhruba stovku dalších poslanců. Ani v rámci aktivní trojice frakcí přitom není podpora pro odmítnutí taxonomie jednoznačná.

"Chystám se hlasovat v zájmu České republiky, pro kterou je jaderná energie a plyn zásadní při přechodu na uhlíkovou neutralitu," řekla ČTK jediná česká členka socialistické skupiny Radka Maxová. Stejně jako ona se bude i řada dalších zákonodárců rozhodovat nikoli podle politické příslušnosti v EP, ale podle přístupu svých zemí k jádru a plynu.

Například trojice českých pirátských poslanců patřících do klubu zelených se hodlá rozhodnout až krátce před hlasováním a na rozdíl od řady kolegů se aktivně nezapojuje do sběru hlasů proti taxonomii. "Jedná se o krvavý kompromis mezi všemi členskými státy a jako do takového by podle mě do něj již nemělo být dále zasahováno," uvedla komunistická europoslankyně Kateřina Konečná, která chce na rozdíl od většiny členů levicové skupiny taxonomii podpořit.

Podporu má návrh téměř u všech ostatních českých europoslanců. Zástupci nejsilnější středopravé lidovecké frakce tvrdí, že je nejméně pro příští desetiletí podpora obou zdrojů nutná.

"Neschválení by znamenalo, že žádné investice do plynu a jádra by v taxonomii nebyly uznány. To se mi zdá jako málo pragmaticky výsledek," uvedl člen frakce Luděk Niedermayer (TOP 09). Lidovecká skupina sice v prohlášení taxonomii uvítala, avšak někteří její němečtí členové dávají najevo odpor vůči jádru a zatím nejsou rozhodnuti, jak budou hlasovat. Berlín hlasitě kritizuje podporu jádra, stojí však o investice do plynu.

Výraznou podporu má taxonomie mezi liberály, mezi nimiž dominují vládní poslanci ze silně projaderné Francie. "Green deal je dohoda, jejíž součástí je skutečnost, že některé země jako například Česká republika budou pro dosažení klimatických cílů používat jádro i přechodně plyn," uvedl člen liberální frakce Ondřej Knotek (ANO) s odkazem na ekologický plán EU.

Jednoznačně za taxonomií stojí většina konzervativců včetně těch českých, kteří zdůrazňují roli jádra při omezování emisí v ČR. Podle Alexandra Vondry (ODS) je klasifikace "vítězstvím Česka po více než dvouletém zápase". Proti taxonomii v současnosti jako jediný z českých europoslanců hodlá hlasovat člen nacionalistické frakce Ivan David (SPD), podle něhož "povede k dalšímu poškození průmyslu a tím k dalšímu zhoršení sociální situace občanů členských zemí, zejména ve východní Evropě".

