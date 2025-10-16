https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cebiv-na-tachovsku-si-i-po-verdiktu-us-mysli-ze-muze-omezovat-vetsi-chovy-zvirat
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Cebiv na Tachovsku si i po verdiktu ÚS myslí, že může omezovat větší chovy zvířat

16.10.2025 12:00 | BRNO (ČTK) | Václav Prokš
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Zdroj | Depositphotos
Obec Cebiv na Tachovsku, které včera Ústavní soud zrušil vyhlášku regulující chov hospodářských zvířat, bude po obdržení verdiktu jednat o dalším postupu se zastupiteli a právničkou. Domnívá se, že obce mají právo omezit větší chovy ve svých intravilánech, tedy do 100 metrů od zástavby, aby udržely kvalitu životního prostředí i komfort bydlení. Vyhlášku z roku 2023 bere jako preventivní opatření, sankce z ní vyplývající nikdy nevyužila. ČTK to po rozhodnutí soudu řekla starostka Pavlína Jonášová.
 
Obec se podle ní chtěla domluvit s ministerstvem vnitra, aby jí pomohlo dát vyhlášku do souladu se zákonem. "Chtěli jsme osobní setkání s pražskými úředníky a právníky. Ale k tomu nikdy nedošlo. Jenom jsme si dopisovali, a nakonec to dali (ministerstvo vnitra) k Ústavnímu soudu," uvedla. Obec teď podle ní bude muset zvažovat, jestli a v jaké podobně bude chtít vyhlášku znovu vydat.

Podpořili ji všichni zastupitelé a neprotestovali proti ní ani místní. Vyhláška stanovuje pro zastavěná území maximální počty zvířat v chovu, například krav, koní a ovcí nesmělo být víc než 20, slepic, králíků a holubů víc než 100, což jsou podle Jonášové rozumné počty. .

"Jde o, aby to lidi neomezovalo zápachem, prachem, hlučností, aby se tu dobře bydlelo a aby to nesnižovalo hodnotu nemovitostí. Není to tom, že nechceme, aby se tady zvířata chovala," uvedla Jonášová. Přímo v obci zatím takové chovy nejsou, ale Cebiv vyhlášku vydala preventivně s tím, že by umožňovala rychlejší řešení než případný několikaletý občanskoprávní spor.

"Nechceme, aby lidé odcházeli, ale aby se sem stěhovali. Nikdo nepůjde do zápachu, do domu, za kterým se pasou krávy a podobně. Víme, že zvířata do vesnice patří, ale v nějaké rozumné míře, aby neobtěžovala jak návštěvníky obce, tak obyvatele," řekla.

Podle Jonášové má obec právo takovou vyhlášku schválit. "Zákaz chovu podle ní nejde nařídit. Pokud by ji ale někdo porušil, bylo by zahájeno přestupkové řízení," uvedla. Sankce využité nebyly, s místními se obec vždy domluvila. "Ale je tady hodně vlastníků pozemků, kteří tu nebydlí a nemají vztah k okolí, a může se stát, že se s nimi nedohodneme," uvedla. Místní pamatují velkokapacitní kravín, velkochov krůt a prasat.

Podle nálezu ÚS poslouží lépe pro regulaci velkochovů územní plán. Obec s 300 obyvateli dokončí jeho aktualizaci začátkem příštího roku. Budou tam desítky parcel pro bydlení i nízkonákladové byty. "Chceme sem dostat mladé rodiny. A ty si určitě vyberou obec, kde chov není," řekla starostka. Počet obyvatel klesá, poslední byty se postavily v 80. letech. Mladí by podle ní měli zájem se do obce stěhovat, protože tam koupí levné parcely, mají přímé vlakové spojení do Plzně a časté autobusové spoje do 11 kilometrů vzdáleného Stříbra, kde jsou dvě průmyslové zóny.

reklama
 
Václav Prokš
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: RuM Wikimedia Commons Soukromí zemědělci kritizují Šebestyána za vazby na zemědělské koncerny Ovce Foto: Mari Partyka Unsplash Ústavní soud zrušil vyhlášku obce Cebiv regulující chov hospodářských zvířat Ministerstvo zemědělství Foto: ŠJů Wikimedia Commons Zemědělci i lesníci chtějí do čela ministerstva odborníka s praxí

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Českomoravská myslivecká jednota: Vyjádření k výskytu medvědů v ČR

Diskuse: 32

Jakub Hruška: "Ukončení" vegetace na strništích

Diskuse: 45

Srovnání ekologických izolačních materiálů: Čím nahradit polystyren?

Diskuse: 11

Matěj Pomahač: Černý den pro zemědělství: europarlament ruší ochranu půdy před erozí... i bezmasé párky

Diskuse: 33

Stavba přelivu na Orlíku si vyžádá dvouleté uzavření silnice na hrázi přehrady

Vysoké Mýto obnoví rybník Malý chobot, vznikne v něm opět přírodní biotop

Jan Grolich: Dopis poslanci Macinkovi ve věci rušení CHKO Soutok

Diskuse: 29
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist