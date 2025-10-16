Cebiv na Tachovsku si i po verdiktu ÚS myslí, že může omezovat větší chovy zvířat
Podpořili ji všichni zastupitelé a neprotestovali proti ní ani místní. Vyhláška stanovuje pro zastavěná území maximální počty zvířat v chovu, například krav, koní a ovcí nesmělo být víc než 20, slepic, králíků a holubů víc než 100, což jsou podle Jonášové rozumné počty. .
"Jde o, aby to lidi neomezovalo zápachem, prachem, hlučností, aby se tu dobře bydlelo a aby to nesnižovalo hodnotu nemovitostí. Není to tom, že nechceme, aby se tady zvířata chovala," uvedla Jonášová. Přímo v obci zatím takové chovy nejsou, ale Cebiv vyhlášku vydala preventivně s tím, že by umožňovala rychlejší řešení než případný několikaletý občanskoprávní spor.
"Nechceme, aby lidé odcházeli, ale aby se sem stěhovali. Nikdo nepůjde do zápachu, do domu, za kterým se pasou krávy a podobně. Víme, že zvířata do vesnice patří, ale v nějaké rozumné míře, aby neobtěžovala jak návštěvníky obce, tak obyvatele," řekla.
Podle Jonášové má obec právo takovou vyhlášku schválit. "Zákaz chovu podle ní nejde nařídit. Pokud by ji ale někdo porušil, bylo by zahájeno přestupkové řízení," uvedla. Sankce využité nebyly, s místními se obec vždy domluvila. "Ale je tady hodně vlastníků pozemků, kteří tu nebydlí a nemají vztah k okolí, a může se stát, že se s nimi nedohodneme," uvedla. Místní pamatují velkokapacitní kravín, velkochov krůt a prasat.
Podle nálezu ÚS poslouží lépe pro regulaci velkochovů územní plán. Obec s 300 obyvateli dokončí jeho aktualizaci začátkem příštího roku. Budou tam desítky parcel pro bydlení i nízkonákladové byty. "Chceme sem dostat mladé rodiny. A ty si určitě vyberou obec, kde chov není," řekla starostka. Počet obyvatel klesá, poslední byty se postavily v 80. letech. Mladí by podle ní měli zájem se do obce stěhovat, protože tam koupí levné parcely, mají přímé vlakové spojení do Plzně a časté autobusové spoje do 11 kilometrů vzdáleného Stříbra, kde jsou dvě průmyslové zóny.
