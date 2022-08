Cena elektřiny pro francouzský trh poprvé přesáhla 1000 eur za MWh

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Situace v této zemi je vyhrocená kvůli odstávce více než poloviny jaderných reaktorů kvůli technickým problémům.

Velkoobchodní cena elektřiny pro francouzský trh s dodáním za rok včera poprvé přesáhla 1000 eur (přes 24 600 Kč) za megawatthodinu (MWh). Za poslední rok se zvýšila více než desetinásobně. K jejímu růstu přispívá vedle obav z přerušení dodávek plynu z Ruska i fakt, že v provozu je kvůli údržbě a technickým problémům jen asi polovina francouzských jaderných reaktorů. Energetická společnost EDF oznámila, že tato zařízení se do provozu vrátí později, než se čekalo.

Na rekordu je také cena elektřiny pro německý trh, na lipské burze EEX vystoupila až na 840 eur za MWh. Jen tento týden zdražila zhruba o 50 procent.

Cena elektřiny pro francouzský trh v průběhu dne vystoupila až na 1022 eur za MWh, proti předchozímu dni tak vykazovala růst asi o 13 procent. Kontrakt s dodáním v prosinci příštího roku je ale ještě dražší, dostal se až na 1600 eur za megawatthodinu, což byla ještě nedávno nepředstavitelná hodnota, uvedla agentura AFP.

"Situace v této zemi je vyhrocená kvůli odstávce více než poloviny jaderných reaktorů kvůli technickým problémům. V Evropě se ceny elektřiny často nacházejí na více než desetinásobku cen minulého roku. Růst cen je důsledkem nedostatku plynu z Ruska, rychlého přechodu na zelené energie v západní Evropě a s tím souvisejícím odstavováním fosilních zdrojů a jaderných elektráren," řekl ČTK analytik XTB Jiří Tyleček.

Pokud by ceny na těchto úrovních vydržely, problémy by podle něj měla většina společností napříč ekonomikou. "Na druhou stranu zprávy z trhu s elektřinou upozorňují na skutečnost, že obchodované objemy jsou velmi nízké. Na těchto extrémních cenách neprobíhají téměř žádné obchody. To neznamená, že cena elektřiny nemůže dále růst, ale můžeme se dočkat také zhroucení ceny. Obchodníci jsou v napětí, zda EU nepřijde s nějakým radikálním řešením, které by mělo potenciál výrazně změnit situaci na trhu," dodal Tyleček.

Cena elektřiny na pražské energetické burze se dostala k hranici 750 eur za MWh. Za den tak vykazovala nárůst o více než 16 procent, ukazují data na webu Kurzy.cz.

Před rokem byly ceny elektřiny ještě relativně stabilní. Jak pro německý, tak pro český i francouzský trh se pohybovaly kolem 85 eur za megawatthodinu.

Ceny elektřiny v poslední době překonávají rekordy takřka denně, protože Rusko před zimní topnou sezonou omezuje dodávky plynu. Bezprecedentní růst nákladů na energie zvyšuje inflaci a ohrožuje finanční situaci spotřebitelů i podniků v celé Evropě, uvedla agentura Bloomberg.

Evropské vlády začaly kvůli omezování spotřeby energie přistupovat k drastickým opatřením. Německo zakázalo venkovní osvětlení budov a nařídilo snížit teplotu vytápění vnitřních prostor. V Británii se regulované účty za energie lidem od října zvýší o 80 procent. Umožnil to energetický regulační úřad Ofgem, který zvýšil cenový strop.

V České republice zvažují vysoké školy kvůli drahým energiím možnost přejít v nadcházející zimě na výuku na dálku. Ve středu česká vláda schválila návrh takzvaného úsporného tarifu, který pomůže domácnostem s vysokými cenami energií. Průměrná výše podpory s energiemi bude celkem zhruba 15 000 korun, letos z toho dostanou domácnosti asi 4000 korun.

