Cena emisních povolenek v EU kvůli útlumu v průmyslu klesla pod 72 eur za tunu

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Cena emisních povolenek v Evropské unii zrychluje pokles, včera po poledni ztrácela zhruba pět procent pod 72 eur (1755 Kč) za tunu. Nachází se tak nejníže za více než rok, ukazují statistiky. Na pokles ceny má podle analytiků vliv slabá poptávka kvůli problémům v průmyslu a také pokles cen zemního plynu. Letos na jaře se cena povolenek dostala na rekordních zhruba 105 eur za tunu. Nejnovější data o vývoji průmyslu v eurozóně ukázala, že aktivita v tomto sektoru se podle indexu nákupních manažerů (PMI) S&P Global v listopadu sedmnáctým měsícem v řadě snižovala. Z osmi zkoumaných zemí bylo v pásmu poklesu šest. Nejhorší je situace v Rakousku, Německu a ve Francii, i když tempo útlumu tam proti předchozím měsícům trochu polevilo. Mírnější útlum aktivity v průmyslu registruje také Nizozemsko a Španělsko, naopak v Itálii se pokles aktivity v továrnách ještě prohloubil. Vývoj cen emisních povolenek ovlivňuje i situace na trhu se zemním plynem. Jeho velkoobchodní cena ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku dnes odpoledne vykazovala pokles o 3,5 procenta na 38,70 eura za megawatthodinu (MWh). Přetrvávající nízká poptávka tak umožnila zemím EU na začátku zimního období udržovat vysokou úroveň zásob. Ceny v TTF jsou pro evropský trh určující. Evropský systém obchodování s emisemi ETS je hlavním nástrojem EU pro snížení emisí skleníkových plynů. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se cena povolenek zvyšuje, roste i motivace firem snažit se omezovat emise. Před deseti lety se cena emisních povolenek v EU pohybovala od pěti do sedmi eur za tunu, výrazněji zvyšovat se začala až v roce 2017. Tehdy se zhruba z pěti eur dostala do poloviny roku 2019 asi na 25 eur, než na začátku pandemie covidu-19 na jaře roku 2020 klesla pod 15 eur za tunu. Už v létě téhož roku ale byla nad 27 eury a do konce roku 2021 se v rychlém sledu vyšplhala nad 70 eur za tunu. V loňském roce pak cena kolísala v širokém pásmu zhruba od 65 do 98 eur za tunu. Slabší zatím v Evropě zůstává také poptávka po elektřině, na čemž se toho patrně moc nezmění ani v příštím roce, předpovídá ratingová agentura Moody's ve výhledu pro šest hlavních trhů v Evropě. Přičítá to zejména rostoucímu podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, což by spolu s dostupností jaderných zdrojů mělo dál působit na snížení výroby energie z fosilních paliv. Spotřeba se přitom na úrovně z doby před loňskou energetickou krizí patrně nevrátí dříve než v roce 2026, uvedla s odkazem na zprávu Moody's agentura Reuters. Moody's také očekává, že v příštím roce spotřeba elektřiny v evropských zemích vzroste pouze o 1,5 procenta. Zdůvodňuje to slabou výrobou v průmyslu, růstem energetické účinnosti a zmírněním prudkých výkyvů počasí. Průmysl v celé Evropě loni kvůli výraznému růstu cen snížil poptávku po elektřině. Za růstem cen byly částečně dopady války na Ukrajině, protože Rusko po zahájení invaze omezilo dodávky plynu. V té době se francouzské jaderné elektrárny zároveň potýkaly s výpadky. Loni se poptávka po emisních povolenkách v evropském elektrárenském sektoru zvýšila právě proto, že omezení dodávek zemního plynu z Ruska vedlo k nárůstu výroby energie z uhlí. Taková výroba vytváří zhruba dvojnásobné množství emisí oxidu uhličitého než produkce energie z plynu, takže vyžaduje i více emisních povolenek. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

