Evropská komise schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS2
Evropská komise již v říjnu v reakci na požadavky Česka a dalších 18 států oznámila úpravy v systému emisních povolenek ETS2. Popsala celkem pět mechanismů, kterými se zajistí dlouhodobé udržení ceny emisní povolenky na hodnotě 45 eur za tunu oxidu uhličitého (CO2). Mechanismy se přitom spustí, jakmile cena povolenky tuto hodnotu přesáhne.
"Dnes plníme závazky, které jsme oznámili v říjnu. Tato opatření dále posilují stabilitu a cenovou dostupnost v rámci ETS2 a nasměrují nás na předvídatelnější cestu k nízkouhlíkové budoucnosti," uvedl eurokomisař Hoekstra. "Vytváříme správné podmínky pro udržení cen pod kontrolou a rychlý zásah, pokud by příliš vzrostly," dodal.
Navrhované opatření lze provést bez změny směrnice o ETS. Po dnešním přijetí komisí se na něm musí dohodnout členské státy EU a Evropský parlament. Teprve poté vstoupí v platnost.
Podle analytika XTB Jiřího Tylečka se schválením opatření snížilo riziko, že by ceny vystřelily na extrémní hodnoty. "Ale železný strop ceny povolenky na 45 eurech z toho nedělá. Navíc se stále bavíme o reálné hodnotě v blízkosti 60 euro v době, kdy emisní povolenky vstoupí v platnost," upozornil Tyleček.
Zároveň zdůraznil, že samotná cena povolenek v blízkosti stropu bude znamenat nemalý zásah do výdajů domácností a firem. "Peněženky domácností se musí připravit v průměru na několikatisícové výdaje ročně navíc v přímých nákladech. A další značné, i když poněkud skryté, částky vydají nepřímo kvůli nárůstu cenové hladiny zboží a služeb firem, které budou přenášet své zvýšené náklady na své zákazníky," dodal Tyleček.
Nový systém ETS 2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Podle původních plánů má platit od roku 2027. Díky tlaku ČR a dalších zemí bylo ale dojednáno, že bude o rok odložen a spuštěn až v roce 2028.
Zavedení systému ETS2 kritizuje i předseda hnutí ANO a nejspíš budoucí český premiér Andrej Babiš. V programovém prohlášení vznikajícího kabinetu je vyjmenováno, že vláda "odmítne emisní povolenky, tzv. ETS2, sníží poplatky za distribuci a přenos, podpoří rozvoj jaderné energetiky a domácích zdrojů a posílí soběstačnost a energetickou bezpečnost státu".
reklama