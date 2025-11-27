https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/evropska-komise-schvalila-opatreni-pro-stabilizaci-cen-emisnich-povolenek-ets2
Evropská komise schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS2

27.11.2025 18:40 (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Evropská komise dnes schválila návrh opatření, které má stabilizovat cenu emisní povolenky v systému ETS 2, a zabránit tak dopadům na domácnosti i firmy. Konkrétně jde o změnu týkající se takzvaného stabilizačního mechanismu MSR, jehož cílem je udržovat rovnováhu na trhu s povolenkami a zabránit extrémním výkyvům jejich cen. Změna rozhodnutí o MSR je klíčovým krokem k rychlému provedení opatření oznámených eurokomisařem Wopkem Hoekstrou s cílem zajistit postupné a hladké zahájení systém ETS2, uvedla EK ve svém prohlášení. Krok komise ocenil i odstupující český premiér Petr Fiala, jehož vláda změnu v systému emisních povolenek prosazovala.

 
"Evropská komise dnes v reakci na náš návrh schválila konkrétní opatření, která zabrání růstu cen emisních povolenek ETS2, a omezí tak negativní dopady povolenek na občany a firmy," uvedl Fiala na sociální síti X. "Plníme tak náš slib, že nedopustíme skokové zdražení bydlení a pohonných hmot. Díky nové legislativě bude možné ceny emisních povolenek efektivně zastropovat," dodal. Nová vláda podle něj musí v jednáních pokračovat a získat podporu pro další úpravy a zrušení celého systému, jak zástupci hnutí ANO před volbami slibovali.

Evropská komise již v říjnu v reakci na požadavky Česka a dalších 18 států oznámila úpravy v systému emisních povolenek ETS2. Popsala celkem pět mechanismů, kterými se zajistí dlouhodobé udržení ceny emisní povolenky na hodnotě 45 eur za tunu oxidu uhličitého (CO2). Mechanismy se přitom spustí, jakmile cena povolenky tuto hodnotu přesáhne.

"Dnes plníme závazky, které jsme oznámili v říjnu. Tato opatření dále posilují stabilitu a cenovou dostupnost v rámci ETS2 a nasměrují nás na předvídatelnější cestu k nízkouhlíkové budoucnosti," uvedl eurokomisař Hoekstra. "Vytváříme správné podmínky pro udržení cen pod kontrolou a rychlý zásah, pokud by příliš vzrostly," dodal.

Navrhované opatření lze provést bez změny směrnice o ETS. Po dnešním přijetí komisí se na něm musí dohodnout členské státy EU a Evropský parlament. Teprve poté vstoupí v platnost.

Podle analytika XTB Jiřího Tylečka se schválením opatření snížilo riziko, že by ceny vystřelily na extrémní hodnoty. "Ale železný strop ceny povolenky na 45 eurech z toho nedělá. Navíc se stále bavíme o reálné hodnotě v blízkosti 60 euro v době, kdy emisní povolenky vstoupí v platnost," upozornil Tyleček.

Zároveň zdůraznil, že samotná cena povolenek v blízkosti stropu bude znamenat nemalý zásah do výdajů domácností a firem. "Peněženky domácností se musí připravit v průměru na několikatisícové výdaje ročně navíc v přímých nákladech. A další značné, i když poněkud skryté, částky vydají nepřímo kvůli nárůstu cenové hladiny zboží a služeb firem, které budou přenášet své zvýšené náklady na své zákazníky," dodal Tyleček.

Nový systém ETS 2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Podle původních plánů má platit od roku 2027. Díky tlaku ČR a dalších zemí bylo ale dojednáno, že bude o rok odložen a spuštěn až v roce 2028.

Zavedení systému ETS2 kritizuje i předseda hnutí ANO a nejspíš budoucí český premiér Andrej Babiš. V programovém prohlášení vznikajícího kabinetu je vyjmenováno, že vláda "odmítne emisní povolenky, tzv. ETS2, sníží poplatky za distribuci a přenos, podpoří rozvoj jaderné energetiky a domácích zdrojů a posílí soběstačnost a energetickou bezpečnost státu".

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva.
Jan Šimůnek

27.11.2025 19:04
EK jsou ekonomičtí analfabeti. Ceny emisních povolenek se budou chovat tržně, tj. vystřelí do jakékoli výšky výhodné pro jejich majitele.
Odpovědět
 
