Ekologové: Odklad nového systému emisních povolenek by měla ČR využít k přípravě
Podle Miriam Macúrové z Greenpeace ČR odklad vytváří prostor k tomu, aby se systém nastavil citlivěji vůči obyvatelům. "Tím, že se to o rok posune, vzniká určitý prostor upravit jednotlivé mechanismy tak, aby dopadaly na obyvatele méně, aby se to udělalo lépe," řekla. Zároveň upozornila, že je nutné pokračovat ve snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a budovách a zachovat princip, podle kterého mají velcí znečišťovatelé platit za vypouštění emisí.
"A pokud nyní po těchto změnách celá budoucí vláda bude dál pokračovat v nesmyslných slibech, že celý systém ETS 2 zruší, tak se ztrapní v Evropě a před svými voliči. Ale hlavně ohrozí obyvatele Česka, jenž by mohli přijít o pomoc ze Sociálního klimatického fondu, který má mít peníze právě ze zpoplatnění fosilních paliv v lokálním vytápění a dopravě," řekl Koželouh. Budoucí vládu složí hnutí ANO, SPD a Motoristé. Všechny tři strany v předvolebních programech avizovaly, že odmítnou přijetí ETS 2. Návrh programového prohlášení vznikající vlády potvrzuje odmítnutí nových emisních povolenek, a to i za cenu pokut, které by Česku hrozily, neboť se jedná o již přijatou a platnou evropskou legislativu.
Koželouh zároveň varoval, že pokud by Motoristé v případě obsazení ministerstva životního prostředí zrušili programy jako Nová zelená úsporám či kotlíkové dotace, zásadně by tím poškodili domácnosti, zejména na venkově.
Možným kandidátem na post ministra životního prostředí je předseda Motoristů Petr Macinka. Proti tomuto obsazení vznikla řada otevřených dopisů vědců, ekologů, studentů a známých osobností. Tisíce lidí také protestovaly na Hradčanském náměstí v Praze. Kritizují například, že Macinka se neopírá o vědecké poznatky ve spojitosti se změnou klimatu.
Ministři se v Bruselu také dohodli na tom, že cílem snížení emisí o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990, jak navrhovala Evropská komise, nicméně některé státy včetně Česka budou mít určité ústupky. Cíl podle tiskové zprávy Greenpeace ČR výrazně zaostává a neodráží poznatky vědeckého poradního výboru EU. Ekologická organizace dodala, že dohoda také naznačuje další oslabení stávající klimatické legislativy.
