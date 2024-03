Cena Josefa Vavrouška otevírá nominace s novými porotci i kategorií

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Archiv Evy a Josefa Vavrouškových Josef Vavroušek.

Od 1. března začíná sběr nominací do dalšího ročníku prestižní Environmentální Ceny Josefa Vavrouška. Tu každoročně uděluje Nadace Partnerství osobnostem nebo skupinám, které mění životní prostředí v Česku k lepšímu. Podávat nominace nebo obnovit ty neproměněné z předchozích ročníků lze celý měsíc na webu www.cenajosefavavrouska.cz . Vítězové si převezmou finanční odměnu a skleněnou uměleckou plastiku 6. června na slavnostním vyhlášení v Senátu, které proběhne pod záštitou ministra životního prostředí. Informuje o tom Nadace Partnerství.„Znáte srdcaře, kteří pomáhají chránit přírodu a zlepšovat životní prostředí? Co zachraňují vzácná území i druhy, pomáhají vracet vodu do krajiny, učí obce šetřit energiemi, zakládají cirkulární podnikání nebo umí nadchnout k udržitelnosti vrstevníky na sítích? Přesně tyto osobnosti hledáme. Pomozte nám ocenit jejich práci a nominujte je. Nominaci lze také jednoduše obnovit, pokud již někdo danou osobnost navrhnul v minulosti,“ vyzývá Lucie Smolková z Nadace Partnerství.

Návrhy na ocenění může podávat kdokoliv, letos se hraje hned o čtveřici cen: Za Dlouhodobý přínos pro životní prostředí, za Výjimečný počin v posledních několika letech nebo o cenu Ekozásek Nadace Partnerství pro nadějné talenty do 26 let. Novinkou je i Cena ministra životního prostředí za komunikaci a vzdělávání v environmentální oblasti, která vzejde z osobností nominovaných napříč dvěma hlavními kategoriemi.

O laureátech rozhodnou porotci, mezi kterými letos přibyla nová zvučná jména jako zakladatelka Institutu Cirkulární Ekonomiky Soňa Klepek Jonášová, která podotýká: „Cenu Josefa Vavrouška vnímám jako silný odkaz, který nám dnešní rychlé době pomáhá odhalovat skutečné a často neviditelné příběhy osobního hrdinství v péči o svět kolem nás.“

Porotu pro kategorii Ekozásek Nadace Partnerství, která posledních 5 let oceňuje nejmladší generaci environmentálních nadějí, letos zformovala influencerka Natálie Pažická, podnikatel, investor a radní Jihomoravského kraje Jiří Hlavenka, Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Karlovy univerzity nebo facilitátorka neformálního vzdělávání Klára Berg z NaZemi.

„Je obdivuhodné, jak si mladí lidé již ve svém věku dokáží uvědomit, jak důležité je být aktivním občanem. Pokud jde o otázky životního prostředí, mnoho lidí jen mávne rukou a řekne, že sami nic nezmění. A právě tito mladí lidé dokazují, že to není pravda: že každý z nás může něco změnit. A to je třeba jednoznačně ocenit,“ vzkazuje Natálie Pažická, porotkyně ceny Ekozásek, ekologická aktivistka a influencerka.

Josef Vavroušek byl první federální ministr životního prostředí, environmentalista, publicista, horolezec a pedagog. Je považován za ekologického vizionáře a průkopníka trvale udržitelného života. Ocenění jeho jménem je udělováno již od roku 1996: rok po jeho předčasném úmrtí; letos by oslavil 80 let. Jeho odkaz dnes spolu s rodinou Vavrouškových rozvíjí Nadace Partnerství. Mezi laureáty ceny se řadí celkem 52 osobností z Česka i zahraničí. Vloni ji převzal ředitel společnosti Fakta o klimatu Ondřej Přibyla, publicista a tvář pořadu Nedej se! Pavel Bezouška či student Ondřej Žák.

Osobnosti, které dýchají pro zdravé životní prostředí a ochranu přírody, může nominovat široká veřejnost do 31. března 2024 na www.cenajosefavavrouska.cz.

