Ceny čaje v Indii kvůli povodním a koronaviru stouply na rekord

Indie je druhým největším producentem čaje na světě.

Ceny čaje v Indii vystouply na rekord - povodně a omezení pohybu kvůli pandemii nemoci covid-19 totiž snížily produkci v hlavním pěstitelském regionu. Indie je přitom druhým největším producentem čaje na světě. Růst cen sice podpoří indický čajový průmysl, který bojuje s rostoucími náklady, může však omezit vývoz ze země a naopak podpořit dodávky od konkurentů, jako je Keňa a Srí Lanka. S odvoláním na informace od obchodníků to uvedla agentura Reuters.

Povodně poničily čajové plantáže v severovýchodním státě Ásám, který se na celkové produkci v Indii podílí více než polovinou. Už předtím tam ale sklizeň nepříznivě ovlivnilo omezení pohybu, jehož cílem bylo zabránit šíření nemoci způsobené koronavirem. Kvůli tomu se pěstitelé také potýkali s nedostatkem pracovní síly.

Podle indického čajového svazu by pokles produkce asi o deset procent měl kompenzovat růst cen o 12 procent. Osm let přitom ceny stagnovaly. Příští rok by podle analytiků ceny mohly zase klesnout, protože se čeká vyšší sklizeň.

Nynější pokles sklizně zvýšil týdenní aukční ceny na rekordních 232,6 rupie (71 Kč) za kilogram. To je o 57 procent více než loni. V posledních letech se přitom ceny čaje ročně měnily v průměru pouze o jedno až tři procenta.

Výpadek sklizně se pravděpodobně nepodaří nahradit, protože mnoho plantáží zůstává pod vodou a druhá část sklizně, ze které většinou získají pěstitelé více peněz, byla poničena. Při druhé fázi sklizně se sklízejí listy, které vyrostou na začátku sezony období dešťů, až jsou první listy otrhané.

