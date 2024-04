ČEPS: Investice do přenosové a distribuční soustavy se budou muset zvýšit

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Investice do tuzemské přenosové a distribuční soustavy se budou muset v následujících letech zvýšit minimálně o deset miliard korun ročně. Celkově by tak měly činit kolem 39 miliard korun za rok. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl předseda představenstva ČEPS Martin Durčák. Česko má podle něj i dalších expertů několikaleté zpoždění v rozvoji některých částí energetiky, musí proto zrychlit.

Podle šéfa ČEPS bude nutné poskytnout peníze zejména na budování takzvaných chytrých technologií do tuzemských sítí. ČEPS podle něj velkou část své soustavy už zmodernizoval, nyní jsou na řadě hlavně distribuční soustavy, kde technologií bude třeba víc. Podle Durčáka navíc vyčíslení investic nemusí být konečné. Suma deseti miliard korun ročně navíc podle něj vychází jen z předpokladů, které nyní ČEPS a distribuční firmy mohou odhadnout.

Pomoci posilovat tuzemské soustavy by podle Durčáka měla mimo jiné novela energetického zákona, která upravuje podmínky pro akumulaci a agregaci vyrobené elektřiny. Čím více akumulace, tím lepší pro řízení soustavy," podotkl. Česko má podle šéfa ČEPS v tomto několikaleté zpoždění.

Rozvoj tuzemských sítí bude mít vliv i na ceny energií pro odběratele. Podle místopředsedy představenstva společnosti ČEZ Pavla Cyraniho musí země zrychlit modernizaci tuzemské energetiky, aby měla v budoucnu konkurenceschopné ceny. Při současném zpoždění podle něj jinak hrozí, že elektřina v ČR bude v roce 2030 až o čtvrtinu dražší než v sousedním Německu.

Česko musí podle Cyraniho co nejrychleji vyřešit základní priority - financování jaderných bloků, rychlost odstavování uhelných zdrojů a jejich nahrazení plynovými a působení v zahraniční energetické politice, kdy je nutné zajistit dovoz energetických komodit z okolních států za konkurenceschopných podmínek.

reklama