Češi letos zatím dovezli 6100 ojetých elektroaut, víc než za předchozí dva roky

27.10.2025 10:13 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Za prvních devět měsíců letošního roku dovezli Češi ze zahraničí 6100 ojetých bateriových elektromobilů. To je více než za předchozí dva roky dohromady. Více než polovina dovezených aut byla letos registrovaná na soukromé osoby. Aktuální údaje zveřejnilo Centrum dopravního výzkumu (CDV) na základě zdrojových dat ministerstva dopravy.
 
"Zatímco primární trh s novými vozidly zatím loňský výsledek nepřekonal, sekundární trh s dovezenými ojetinami během devíti měsíců překonal součet předchozích dvou let dohromady. Nižší pořizovací cena ojetých vozidel ve srovnání s novými elektromobily, rostoucí povědomí o výhodách elektromobility a zlepšující se dostupnost veřejné dobíjecí infrastruktury mají na tento trend bezpochyby pozitivní vliv," uvedl ředitel CDV Jindřich Frič.

Téměř každý třetí dovezený ojetý elektromobil byl značky Tesla. Šlo celkem o 1880 aut. Následovaly značky Volkswagen s 1064 vozy, BMW s 551 vozy a Škoda s 373 automobily. Na soukromé majitele bylo registrováno 54,3 procenta dovezených ojetých elektromobilů, ostatní byly registrované na firmy.

Nejčastěji byly letos do Česka dováženy čtyři roky staré automobily, bylo jich 1701. Následovala tříletá auta s 1113 kusy a pětiletá s 1033 auty. Nejvíc ojetých elektromobilů majitelé registrovali v Praze a Středočeském kraji. Následoval Jihomoravský a Moravskoslezský kraj.

Za první tři čtvrtletí letošního roku rostl i trh s novými elektromobily, a to o 41 procent. Lidé a firmy koupili 10.180 nových osobních bateriových automobilů, na celkovém počtu 182 437 nových aut měly elektromobily podíl 5,6 procenta.

