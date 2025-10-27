Češi letos zatím dovezli 6100 ojetých elektroaut, víc než za předchozí dva roky
Téměř každý třetí dovezený ojetý elektromobil byl značky Tesla. Šlo celkem o 1880 aut. Následovaly značky Volkswagen s 1064 vozy, BMW s 551 vozy a Škoda s 373 automobily. Na soukromé majitele bylo registrováno 54,3 procenta dovezených ojetých elektromobilů, ostatní byly registrované na firmy.
Nejčastěji byly letos do Česka dováženy čtyři roky staré automobily, bylo jich 1701. Následovala tříletá auta s 1113 kusy a pětiletá s 1033 auty. Nejvíc ojetých elektromobilů majitelé registrovali v Praze a Středočeském kraji. Následoval Jihomoravský a Moravskoslezský kraj.
Za první tři čtvrtletí letošního roku rostl i trh s novými elektromobily, a to o 41 procent. Lidé a firmy koupili 10.180 nových osobních bateriových automobilů, na celkovém počtu 182 437 nových aut měly elektromobily podíl 5,6 procenta.
