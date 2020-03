České Budějovice chtějí vybudovat systém na zachytávání vody

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | arun skariah / Flickr.com České Budějovice chtějí v horizontu několika let vybudovat systém, který bude mimo jiné zachytávat dešťovou vodou. / Ilustrační foto

České Budějovice chtějí v horizontu několika let vybudovat systém, který bude mimo jiné zachytávat dešťovou vodou. Město tím reaguje na klimatické změny. Novinářům to včera řekl náměstek primátora Ivo Moravec (hnutí Občané pro Budějovice).

"Ať už na to má každý jiný názor, tak klima se mění. Všichni víme, jak tady vypadala poslední léta ve městě, kdy se zde v některých dnech nedalo vydržet, jak chřadla vegetace. Proto chceme vodu, která naprší, zadržovat a následně využívat k zavlažování," uvedl Moravec.

Město rovně hodlá podporovat výstavbu budov s využitím takzvaných zelených střech. Rostla by na nich zeleň, která by chladila objekt. "Nemusela by se pak využívat klimatizace," uvedl náměstek českobudějovického primátora.

České Budějovice chtějí, aby projekt na zachytávání dešťové vody fungoval nejpozději v roce 2024. Podle Moravce je podobný krok nevyhnutelný. "Byli jsme zvyklí na srážkové dotace, ale to se výrazně změnilo. Nyní je málo deště i málo sněhu, což se projevuje v nedostatku vody," uvedl.

