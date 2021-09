České lesy se neuzdravují, upozorňuje Hnutí DUHA na výsledky Zprávy o stavu lesa

FRANTIŠEK PTÁČNÍK 27.9.2021 12:43

Dobrý den. Rád bych se spojil s autorem tohoto článku a nevím jak?

Mnohokrát jsem psal o problému,který zde vznikl po r.1992 po rozdělení státních lesů. Je to nepochopitelné. Po rozdělení fima která zajišťuje práce pro LČR má jiný zájem než ochrana lesa. Proto mohla vzniknout tato kalamita řízená státem a jsem rád, že si někdo uvědomuje jaká je to obrovská ekologická kalamita. Psal jsem již dříve jak tato kalamita vznikla a , že to není zaviněné suchem. Sucha zde byla a budou,prostě je to pokaždé jinak. Jako v Bibli 7 let....

Jak vlastně tato kalmita vznikla? Zaprvé LČR si vše ulehčují a tak ideál bylo paseka 1 ha. jak dovoluje zákon, zde se každý rok bortily stěny po větru, vnitřek porostů a odkrytý kraj nejsou připravené na tento extrém. A tak začli kalamity, jen bych se zmínil, když jsem v 87 začal dělat hajnýho tak jsme dělali plochy kolem 30 a. a hodně přemýšlely právě kterou stranu otevřít, západ byl vždy průšvih a pak v létě jih, ideál severovýchod. U LČR si násilý nedělali, zase ne všichni, tímto se omlouvám. Jenže, když přišli bouřky na jaře v r.2006-2008, tehdy LČR dali výpověď firmám co zde dělali a přišlo na výběrové řízení, to se protáhlo až do zimi a kalamita se rozjela. Nové firmy nic nectily, zmlazení jim nic neříkalo a když jsem viděl jak klidně vjeli do zalasněných kultur, hnus. Ještě pak dostali LČR dotaci na zalesnění. A tehdy jsme začli jezdit na výpomoc na Opavsko, zde vše začalo, kalamita zde se rozjela a zničila vše.Pokračovala dál a v r.2008 to samé na Ledečsku.

Kdzž se dostala v ř.2017 na Třebíčsko doufal jsem, že se stát vzpamatuje, omyl. Př. správce na Opavsku, kde dodržovali likvideci, přežil, na Ledečsku a dalších správách správce za to, že to zvládli vyhodili.

Pak najednou ekologie, vozily k nám dřevo 300 km. z Opavska a mi nemohli prodat a to jsme 15 až 60 km. Toho se chytli překupníci, kteří se dostali všude hlavně do ciziny, Rakousko, Čína a pily u nás nás nechali na holičkách. Tedy žádná ekologie, žvásty. Kde jsou ti co se přivazovali na Šumavě. Les na VYSOČINĚ to jspu plíce naše a stát to nechal zničit. Musím se trochu vrátit. Když jsem přišel na Opavsko tak zde se směli těžit pouze souše, to následovalo i u nás, ale právě u nás ti správci to nedodrželi a proto se to zastavilo v r.2009 a oni museli odejít. Na Opavsku to bylo jinak, zde se ničilo, stromy které se loupali se dělat nesměli a z několika málo stromů bylo tisíce kubíků na podzim a pak to šlo celou Moravou a k nám se postupně dovážel brouk, který zde vylétl a pak z Moravské Vysočiny k nám a dnes tu les není. Na jaře příkladně LČR vytěžili les po ůmrtí, který stát zdědil, zhruba 150 m3 a odvezli koncem srpna, tohle dřevo leželo asi 80m od obecního lesa a nyní zde mám min. 1000 m3 napadeného lesa, je mi z toho zle. To jsme přeci po revoluci nechtěli, moje babička říkal, že každá revoluce přinesla lepší změnu, ale tato? Kde?

Ještě k ochranářům. Dřevo se ošetřovalo různými jedy, jsou to jedy, které fungují tak, že si musí kousnout, když těmito jedy stříkáme proti klikorohu borovému. tak si musí kousnout kolem 5mm, ale brouk který leze ze dřeva, se toho jedu skoro ani nedotkne a ještě, když je v larválnim stavu nebo kukly, tak než vyleze tak to již nefunguje, Ale ptáci a brouci co jdou po kůrovci, tak ti zde zahynou, podívejte se na úbytek datla černého a síkorek v lese, nějak nejsou vidě a co brouci, př pestrokroveční mravenčí, ten by měl ráj, ale kde je?

Říkám, že vedení LČR je plně zodpovědné za tuto kalamitu a měli by se zodpovídat a s nimi zřizovatel.

Ještě jsem se chtěl zmínit o těch slavných sítích. Při vykládce jsem viděl jak jeden pán se nedopatřením dotknul sítě a jakou měl spáleninu, pak jsem našel ptáky s upálenými stojáčky v blískosti těchto sítí a jednu pěnkavu ta měla popálené i břížko. Pohybují se zde děti, třeba příměstský les u Světlé n.S. Za další rozvěšují feromony po stromech, prý sem brouka nalákají a zničí. Omyl jděte se podívat, tam kde byl feromon, tak zde skoro brouk není, ale je dál v lese, ale opět vylétl, tam ho nikdo nečekal. Víte v r.2019, když se to rozjelo u ná jsem našel v lese roznošené feromony pod stromem zakopané jen odparníkem nad zemí. Zde byl jeden nebo dva stromy napadené, ale právě v hloubce to bylo nekonrolovatelné. Tak se někomu podařilo zničit moje lesy. Nevím kdo mohl mít zájem, nelze to nikomu dokázat. Právě ale LČR to dělají oficiálně a není nikdo, kdo by to zastavil. Za další firmy nemají zájem o ukončení kalamit. Podívejte se ta obrovská vspousta techniky, harvestory, nákladní auta, to by byl kolaps.

Ptám se těch co o sobě říkají ochránci přírody, co je tedy lepší zachránit co se ještě dá a nebo pokračovat, zavázat si oči a tvrdit, že je tu smrku moc, že právě proto tato kalamita? Víte v jednom lese i v tom největším suchu jsem přejížděl potůček a byl to problém, šlo to jen teréňákem, dnes co zmizel les, voda zmizela. Jeden pan profesor na střední škole, prošel též praksí, než šel učit, říkal, že les funguje jako houba a umí si vodu stáhnout a udržet. Po zásazích LČR, kde se orobírky a prořezávky dělají na řídko a může skrz koruny slunce, bude problé. Přečtěte si zákon z dom Tereziánských, kde se zakazovalo lesníkům otvírat les tak, že se koruny nedotýkají a tím se podporuje odpařování vody a tedy nepřirozeného stavu.

Tuto recenzi jsem již napsal. Částečně musim s DUHOU souhlasit, ale mi ten smrk potřebujeme, pokud se podíváte k západním sousedům, tak zjestíte ač jsme jim tam navozili obrovkou spoustu zdravého kůrovce, tak oni to zvládají. Je to jasné snad, nejde jen o smrk, ale o hospodaření LČR a tedy státu. Pokud by se hospodařilo podle zásad lesnických, nemohlo k tomu dojít. Jak je možné, že tohle duha neviděla dříve, ale až nyní, když se již těžko tato kalamita zastavuje, probudily jste se o dvacet let pozdě.

Podívejte se na největší firmi, čí jsou a kdo je v nich zaháčkovaný přez akcie....

Duha neudělala nic, jen jste štvali proti smrku a vypadalo to, že dokážete do roka a do dne zasadit alespoň třicetileté stromy. Tak to bohužel není a tato kalamita zastavila vše na min 30 let,kde je ekologie,

Víte hospodařil jsem co jsem spravoval obecní lesy a pokud jsem mohl revírníkovi do toho mluvit, když jsem dělal pro AS, tak vše šlo podrostně, ne jen smrk, ale i buk a jiné dřeviny. Viděl jsem u Kynských zmlazenou jedli a to tu byli jeleni. Pak přišli dotace na cesty, ty se vyasfaltovali, najednou je zde ruch jak ve městě, kola, turisti a hlavně psi. Najednou jeleni musí pryč, velké škody. Čím to asi je? Odpověď je jasná, zvěř je v obrovském stresu, jak začnou škody začne lov a tím je vše zpečetěno. Najednou tu nemá místo. Největší křik dělají opět LČR se SVOL, několik soukromníků, kterým je málo, že přemnožily černou zvěř a siku. Tady nejde o škody př. u LČR, nedávno jsem potkal jednoho jel v autě BMV jen za pár milionků, na to musí mít.

Nyní vážnějc, nedávno jsem na SSL dával návrh, aby sebral stát dotaci LČR a dalším kteří chtějí meliorační dřeviny na dotaci a nechají zlikvidovat zmlazení buku. To jsem viděl na svém prvním lesnickém úseku o který jsem se staral, zmlazený smrk asi 80cm až 1 m a vněm buk, který měl až dva metry. Proč ho zvěř nezničila, stačí se jít podívat dovnitř porostu. Buk byl odmala skousáván a smrk ho zakrýval, jenže ten buk ač skousáván, tak si udělal nakonec terminál a vše pžerostl, šel jsem se na ně podívat, perfektní kořen a to je ono, právě to, že ho zvěř skousávala si udělal kořen a pak vyskočil, ty spodní větve ho zakryli a zvěř ho nemohla ani vytlouct, nedal se vyvráti, tak jako ten vysazený a oplocený. Jenže to je nyní co jsem řekl s tou dotací. LČR rozvěsily feromony po smrku asi 90 let, sice tu brouk nebyl, ale přijel harvestor a zničil vše, je tu tak deset boučků, kteří přežily tu kalamitu LČR, nyní to vyklidí a dá se oplocenka a vysází bukem na dotaci. Bravo.Mimochodem, brouk nebyl v těch stromech co byly ty feromony, ale vevnitř dál v porostu. Myslim si, že prostě tak to v přírodě je, vyvěsim feromon, sameček, který má udělat snubní komůrku, tak feromon ji nemá, samičky sem přilítnou a nenajdou snubní komůrku, samečkové kteří s nimy opustí napadený strom, přeci nepůjdou, kde je silná konkurence, ale dál od nich, ale jen tak daleko, aby je samičky našli a ucítily, to je jen kousek v porostě a to tu taky tak je. Odtěžily zelené stromy a vedle se již loupou, tak je to jasné, z jednoho stromu dalších deset, další likvidace podrostu, přeci v kalmitě se nemůže koukat na nějaký nový les ne?

Kdysi jsem duze fandil, až do doby než zničily Šumavu. Jen škoda, že tito mají tak velký prostor, zblbnou naše děti, lidé z měst nevědí o čem mluví a proto jim fandí a naše příroda?

