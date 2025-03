Českému ráji zařazení mezi chráněná území prospívá, míní vedoucí Správy CHKO

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Českému ráji zařazení mezí chráněná krajinná území prospívá a nastavený způsob ochrany není třeba měnit. ČTK to řekl vedoucí oddělení Správy CHKO Český ráj Lukáš Bílek. Díky tomuto zařazení se podle něj například podařilo uchránit nivy říček Libuňka a Javorka před novou silnicí I/35 či se daří obnovit krajinotvorné prvky, jako jsou mokřady či cesty s alejemi."Sedmdesát let existence CHKO Český ráj dokazuje, že ochrana přírody a krajiny může jít ruku v ruce s udržitelným rozvojem. V posledních letech obnovujeme polní cesty a stromořadí, které jsou důležité nejen pro estetiku, ale i pro ekologickou stabilitu krajiny. Do alejí se vysázelo na 2500 stromů," uvedl Bílek. Výraznou proměnou podle něj procházejí i třeba bývalé sopečné vrcholky a jejich vzhled začíná opět připomínat odlesněnou podobu známou z historických pohlednic. Akátových náletů se podařilo postupně zbavit například Trosky, Vyskeř či Mužský.

Český ráj se skalními městy, romantickými údolími i mnoha zříceninami, hrady a vyhlídkami je nejstarší chráněnou krajinou oblastí v Česku. I do budoucna je cílem správy CHKO ochrana biologické rozmanitosti, zlepšovaní ekologické stability krajiny či zachování typického charakteru zástavby, zejména jejích cenných segmentů s lidovou architekturou. "Úkoly pro budoucnost vyplývají z Plánu péče CHKO Český ráj, který stanovuje cíle v péči o krajinu Českého ráje. Mezi nimi například pokračování v přípravách na obnově nivy Libuňky," uvedl Bílek. Jde o přirozeně meandrující tok mezi obcemi Ktová a Borek pod Troskami na Semilsku. Neziskovým organizacím se tam v minulých letech podařilo obnovit Sedmihorské mokřady, které jsou při pravém břehu Libuňky. Ochránci přírody vyhloubili 14 tůní, přerušili skoro sedm kilometrů melioračních trubek a zahradili 770 metrů odvodňovacích kanálů na ploše přibližně šesti hektarů.

Asi nejvýznamnějším projektem, který může mít v nejbližších letech vliv na změnu krajinného rázu Českého ráje, je plánovaná výstavba silnice I/35 z Turnova ve směru na Jičín. Obavy z toho mají nejen ochránci přírody, ale i obce na její trase. Se zvolenou trasou sice souhlasí, chtějí ale, aby silnice byla vedena spíš v zářezech a tunelech než na mostech a náspech, které by ji zvedly nad úroveň okolní krajiny. O zapojení silnice do krajiny, aby nebyla rušivá, usiluje také Liberecký kraj.

Mezi nové problémy posledních let patří drony. "Představují problém, pokud nerespektují podmínky Úřadu pro civilní letectví nebo opatření obecné povahy vydané Správou CHKO Český ráj. Používání dronů zejména v jarním období má negativní dopad na hnízdění ptáků. Prolétající drony jsou stresujícím faktorem, který nutí ptáky opouštět hnízda, a hrozí tak zastydnutí vajec a konec hnízdění," uvedl Bílek. Kvůli ochraně kriticky ohroženého sokola stěhovavého je například zakázané létat od začátku ledna do konce června v okolí zříceniny Trosky.

Český ráj díky své rozmanitosti patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější místa v regionu. Každoročně přiláká přes 1,5 milionu turistů. Je v něm více než 60 turistických cílů a přes 250 kilometrů cyklotras. Oblíbená je tato lokalita i mezi horolezci, lezení je na území CHKO povoleno v 56 sektorech se zhruba 2600 skalními objekty a asi 12.000 lezeckými cestami všech obtížností.

