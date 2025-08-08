Česko dalo deset milionů korun na projekt posuzující dopady zničení Kachovské přehrady
"Na základě těchto zjištění byl vytvořen koncepční model lokality, který slouží jako podklad pro cílená nápravná opatření a dlouhodobé strategie zmírňování dopadů a programů monitorování životního prostředí," uvedl úřad. Součástí projektu bylo i školení ukrajinských odborníků ve spolupráci s českými experty, zapojení místních komunit a veřejné konzultace.
Kachovská přehrada zabírá plochu přes 2155 kilometrů čtverečních, což je podle ministerstva jako 44 vodních nádrží Lipno. Ze zničení vodního díla, postaveného v roce 1956, se vzájemně obvinily Rusko a Ukrajina. Podle ukrajinské verze přehradu vyhodila do povětří Moskva, aby zhatila připravovanou ukrajinskou protiofenzivu, která nakonec nevedla k prolomení ruské obrany. Moskva obvinění popírala a svalovala vinu na Kyjev.
Ministerstvo zahraničí letos podpoří navazující projekt, jehož cílem je zmapovat a vyhodnotit stav průmyslové kontaminace životního prostředí v Kyjevské oblasti. "Na základě zjištěných dat bude vyvinut model hodnocení zátěže životního prostředí v okolí, který bude následně otestován na vybraných lokalitách," dodal resort.
