Česko dalo deset milionů korun na projekt posuzující dopady zničení Kachovské přehrady

8.8.2025 01:59 (ČTK)
Foto | solovyova / Depositphotos
Česko deseti miliony korun podpořilo projekt, který vyhodnotil ekologické a zdravotní dopady zničení Kachovské přehrady na Ukrajině. Na webu o tom informovalo ministerstvo zahraničí. Přehradu okupovali Rusové hned na počátku invaze svých vojsk na Ukrajinu v únoru 2022. Vyhození přehrady do povětří předloni 6. června způsobilo záplavy, smrt desítek lidí i škody na životním prostředí. Desetitisíce lidí se ocitly bez pitné vody.
 
Projekt, který Česko podpořilo ve spolupráci s mezinárodním Programem OSN pro životní prostředí (UNEP), se zaměřil na analýzu kontaminace sedimentů a vody v oblasti bývalé přehrady. Provedly se odběry a analýza vzorků, vyhodnotila úroveň kontaminace a rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Dodatečnou finanční podporu poskytly též Japonsko a Spojené státy.

"Na základě těchto zjištění byl vytvořen koncepční model lokality, který slouží jako podklad pro cílená nápravná opatření a dlouhodobé strategie zmírňování dopadů a programů monitorování životního prostředí," uvedl úřad. Součástí projektu bylo i školení ukrajinských odborníků ve spolupráci s českými experty, zapojení místních komunit a veřejné konzultace.

Kachovská přehrada zabírá plochu přes 2155 kilometrů čtverečních, což je podle ministerstva jako 44 vodních nádrží Lipno. Ze zničení vodního díla, postaveného v roce 1956, se vzájemně obvinily Rusko a Ukrajina. Podle ukrajinské verze přehradu vyhodila do povětří Moskva, aby zhatila připravovanou ukrajinskou protiofenzivu, která nakonec nevedla k prolomení ruské obrany. Moskva obvinění popírala a svalovala vinu na Kyjev.

Ministerstvo zahraničí letos podpoří navazující projekt, jehož cílem je zmapovat a vyhodnotit stav průmyslové kontaminace životního prostředí v Kyjevské oblasti. "Na základě zjištěných dat bude vyvinut model hodnocení zátěže životního prostředí v okolí, který bude následně otestován na vybraných lokalitách," dodal resort.

