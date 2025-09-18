https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cesko-nepodpori-snizeni-emisi-co2-o-90-procent-do-roku-2040-zopakoval-hladik
Česko nepodpoří snížení emisí CO2 o 90 procent do roku 2040, zopakoval Hladík

18.9.2025 09:47 | BRUSEL (ČTK)
Česká republika dnes v Bruselu nepodpoří návrh závazného klimatického cíle pro rok 2040, kterým je snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) o 90 procent ve srovnání s rokem 1990. Před jednáním se svými kolegy z dalších zemí unie to zopakoval český ministr životního prostředí Petr Hladík. Cíl podle něj není projednaný a nejsou jasné jeho dopady. Proti návrhu Evropské komise se staví také například Německo, Francie, Polsko, Slovensko či Maďarsko.
 
Dánské předsednictví v Radě EU chtělo původně nechat o věci hlasovat právě na dnešní ministerské schůzce. Česko se ale spolu s Německem či Francií vyslovilo proti už v pátek na jednání velvyslanců a Dánsku tak bylo jasné, že potřebná kvalifikovaná teď pro návrh není. Hlasování proto předsednická země stáhla a oznámila, že ministři o věci budou jen diskutovat.

"Jsem rád, že dneska nebudeme hlasovat o klimatickém cíli pro rok 2040, protože si myslím, že není dojednaný a nejsou jasné dopady," řekl novinářům v Bruselu Hladík. "Česká republika nepodporuje devadesátiprocentní cíl snížení emisí ne proto, že by to bylo určité politické prohlášení, ale proto, že k tomu pro Česko nevidíme technologickou cestu," dodal s tím, že ČR je zemí průmyslovou a technologickou a například pro výrobu cementu, sklářství, chemický průmysl či ocelářství ještě nejsou známé potřebné technologie nebo je vše teprve v počátcích.

Praha chce podle Hladíka znát jasné dopady navrženého klimatického cíle na jednotlivá průmyslová odvětví a chce, aby byl stanovený cíl realistický. "Jsem moc rád, že se nám podařilo přesvědčit nejen Polsko, ale také Německo, či Francii a že jsme teď vytvořili blokační menšinu, aby se dnes cíl 2040 neschvaloval," dodal český ministr.

Evropská komise navrhla závazný klimatický cíl pro rok 2040 na začátku července, chce jím doplnit právní rámec EU, podle kterého má být unie takzvaně klimaticky neutrální do roku 2050. Zástupci EK tvrdí, že přijetím cíle poskytne unie jistotu investorům, inovacím, posílí průmysl a zvýší energetickou bezpečnost Evropy.

