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Česko odmítá zákaz spalovacích motorů po roce 2035, zopakoval Turek

25.6.2026 11:29 | LUCEMBURK (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Česká republika nesouhlasí s návrhem na podobu emisního cíle pro rok 2035, který po tomto roce fakticky zakazuje spalovací motory. Na jednání v Lucemburku to zopakoval český vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek (za Motoristy). V tuto chvíli je podle něj nejdůležitější stanovit dobrý cíl pro rok 2030. Bez výrazných změn tohoto cíle, včetně větší flexibility, hrozí evropskému automobilovému průmyslu pokuty v řádu mnoha miliard eur, dodal Turek.
 
Evropská komise už loni v prosinci zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nově navrhuje, aby se emise CO2 (oxidu uhličitého) u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno. Zbývajících deset procent mají výrobci kompenzovat prostřednictvím kreditního systému založeného na využití CO2 neutrálních paliv a zelené oceli.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ale už dříve prohlásil, že Česko bude v EU usilovat o úplné zrušení zákazu prodeje nových vozidel se spalovacími motory po roce 2035. Návrh komise na zmírnění emisního cíle podle něj česká vláda považuje za nedostatečný.

Právě o tomto návrhu EK dnes ministři zemí unie v Lucemburku již podruhé za posledních několik měsíců diskutovali. Kyperské předsednictví hned na úvod uvedlo, že doufalo v dosažení většího pokroku v jednáních. "Všichni sdílíme stejný cíl, poskytnout průmyslu předvídatelný rámec, pozice států se ale dost liší," poznamenala kyperská ministryně životního prostředí Maria Panajotuová.

Turek na jednání ministrů varoval před poškozením konkurenceschopnosti automobilového průmyslu a zdůraznil, že tento sektor tvoří více než osm procent HDP Evropské unie a poskytuje práci přibližně 13,5 milionu lidí. "Bez adekvátní reakce by EU mohla přestat vyrábět automobily a stát se pouze trhem pro dovážená vozidla, což by vážně oslabilo naši ekonomiku," dodal Turek.

Evropská unie podle něj potřebuje najít lepší rovnováhu mezi klimatickými cíli, reálnou sociální a ekonomickou situací a současným globálním kontextem. "To zahrnuje i naši silnou závislost na dovozu klíčových surovin a baterií, zejména z Číny, " dodal.

Česká republika v souladu se zásadou technologické neutrality podporuje nejen plug-in hybridy, ale také plné uznání obnovitelných e-paliv, udržitelných biopaliv a dalších nízkoemisních řešení, řekl Turek. Důležité je posílení evropského průmyslu a budování větší výrobní kapacity v EU. "Požadavky na made in EU však musí respektovat realitu globálních dodavatelských řetězců. Domníváme se, že navržené termíny a kritéria, zejména pro baterie, jsou příliš ambiciózní. Musíme také dodržovat naše mezinárodní obchodní závazky, včetně pravidel Světové obchodní organizace," dodal český vládní zmocněnec a popřál nastupujícímu irskému předsednictví hodně štěstí v dalších jednáních. Irové se ujímají vedení EU od 1. července.

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