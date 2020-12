Česko zažívá boom v instalacích stanic pro elektromobily

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | anaterate / pixabay.com Počet elektromobilů v České republice překonal hranici 5000 vozů, jen letos zatím přibylo hodně přes 2000 čistě elektrických e-aut.

Česko zažívá boom v instalacích dobíjecích stanic pro elektromobily. Vyplývá to z vyjádření firem, které je provozují. Společnost ČEZ, která je lídrem trhu, uvedla, že v Mladé Boleslavi zprovoznila svou 250. veřejnou dobíjecí stanici, čímž svoji síť za poslední dva roky rozsahem zdvojnásobila. Další velcí hráči na trhu, Pražská energetika (PRE) a E.ON, přednedávnem otevřeli každý svou 100. stanici. Podle firem roste také objem odebrané elektřiny ze stanic.

"Počet elektromobilů v České republice překonal hranici 5000 vozů, jen letos zatím přibylo hodně přes 2000 čistě elektrických e-aut. ČEZ na tento trend reaguje zvyšováním tempa instalace zejména rychlodobíjecích stojanů. Zatímco loni jsme jich postavili 60, letos chceme překonat metu 80 zprovozněných stanic," řekl místopředseda představenstva a ředitel divize obchod a strategie ČEZ Pavel Cyrani. Firma sdělila, že letos očekává navzdory koronaviru překonání 2500 načerpaných megawatthodin (MWh) proti loňským necelým 2000 MWh.

ČEZ dále uvedl, že Česku je aktuálně v provozu více než 500 profesionálních veřejných dobíjecích stanic. Na jednu tak připadá zhruba deset elektrických aut, což je podle firmy optimální poměr. Podle dat Svazu dovozců automobilů je v zemi zhruba 8,3 milionu vozidel všech kategorií. Podíl elektroaut tak činí asi šest setin procenta. Z nedávných dat stejného svazu ale vyplývá, že elektromobily spolu s hybridy nyní tvoří téměř sedm procent vozů prodávaných v ČR.

Podle člena představenstva Škoda Auto Bohdana Wojnara aktuální čísla ukazují, že Česko letos naplno vstoupilo do elektromobilní éry. "V Německu plánují mít do roku 2022 rychlodobíjecí stanice na čtvrtině benzinových pump, do konce roku 2024 minimálně na polovině a do konce roku 2026 na minimálně 75 procentech. Na českém trhu by v souladu se strategickými cíli Národního akčního plánu čisté mobility mělo být vybudováno 35 000 dobíjecích bodů do roku 2030," uvedl.

Rozmach nově nainstalovaných dobíjecích stanic potvrzuje E.ON. Firma připomněla, že ještě před třemi lety jich měla 15. "Aktuálně máme 70 postavených vlastních stanic a dalších 30 stanic zapojených v naší síti je partnerských," uvedl na konci listopadu za společnost Michal Klíma. I on potvrzuje větší odběr. "Za rok 2019 odebrali řidiči ze sítě E.ON Drive 255 MWh. Letos to je už 317 MWh a dalších téměř šest MWh poskytly elektromobilům partnerské stanice," dodal.

Přes stovku dobíjecích stanic má také společnost PRE. Na konci listopadu uvedla, že ve své síti PREpoint má 112 veřejných dobíjecích stanic, z toho 30 vysoce výkonných. "V projektu Metropolitní síť PRE se Pražská energetika zavázala ve dvou etapách vybudovat do roku 2022 na území Prahy 441 veřejných dobíjecích stanic. Druhý stěžejní projekt Páteřní síť PRE je zaměřen na výstavbu základní sítě vysoce výkonných dobíjecích stanic po celé ČR," uvedl mluvčí firmy Petr Holubec.

Důvodem zvýšených prodejů aut na elektřinu je podle odborníků zejména rozšíření jejich nabídky a snaha automobilek snížit jejich prostřednictvím průměrné emise prodávaných modelů. Od letošního roku za nesplnění emisních limitů hrozí v Evropě pokuty.

