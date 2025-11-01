Českomoravskou mysliveckou jednotu nadále povede Jiří Janota
1.11.2025 10:09 (ČTK)
Foto | Ondřej Šálek / Flickr
Českomoravská myslivecká jednota sdružuje české, moravské a slezské myslivce od roku 1923, má více než 52 000 členů. Jednota pečuje o rozvoj myslivosti v ČR, organizuje zkoušky z myslivosti nebo sokolnické zkoušky.
Počet držitelů platných loveckých lístků trvale vykonávajících v honitbě právo myslivosti v uplynulé myslivecké sezoně meziročně mírně stoupl o 247 na 88.584. Honiteb bylo v mysliveckém roce 2024/2025 na území Česka 5766 s rozlohou téměř 6,9 milionu hektarů, z toho bylo 195 obor a 282 bažantnic. Vyplývá to z dat statistiků.
