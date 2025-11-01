https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ceskomoravskou-mysliveckou-jednotu-nadale-povede-jiri-janota
Českomoravskou mysliveckou jednotu nadále povede Jiří Janota

1.11.2025 10:09 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Ondřej Šálek / Flickr
Českomoravskou mysliveckou jednotu (ČMMJ) nadále povede Jiří Janota. Mandát předsedy obhájil v úterní volbě sboru zástupců jednoty již podruhé. Ve svém nadcházejícím funkčním období, které potrvá do roku 2030, se chce Janota zaměřit na tvorbu novely mysliveckého zákona. Novela, která měla mimo jiné vyřešit přemnoženou zvěř v lesích, zůstala v prvním sněmovním čtení a současná dosluhující vláda ji nestihla projednat. Lesníci to už dříve označili za zklamání.
 
Janota se chce také zaměřit na prezentaci myslivosti směrem k veřejnosti a představovat práci myslivců jako odpovědnou k životnímu prostředí i biodiverzitě. Jedním z jeho cílů je i větší práce s mladými lidmi.

Českomoravská myslivecká jednota sdružuje české, moravské a slezské myslivce od roku 1923, má více než 52 000 členů. Jednota pečuje o rozvoj myslivosti v ČR, organizuje zkoušky z myslivosti nebo sokolnické zkoušky.

Počet držitelů platných loveckých lístků trvale vykonávajících v honitbě právo myslivosti v uplynulé myslivecké sezoně meziročně mírně stoupl o 247 na 88.584. Honiteb bylo v mysliveckém roce 2024/2025 na území Česka 5766 s rozlohou téměř 6,9 milionu hektarů, z toho bylo 195 obor a 282 bažantnic. Vyplývá to z dat statistiků.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva.
