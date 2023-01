Český Brod připravuje přeměnu bývalé deponie na rekreační zónu

Foto | Eric X / Eric X / Unsplash Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Český Brod na Kolínsku připravuje revitalizaci bývalé skládky za jatky na městský park. Zhruba dvouhektarový městský pozemek na jihovýchodním okraji města, kde je dnes nevyužívaná deponie, by se měl proměnit v rekreační areál. Letos chce vedení města začít s projektovou přípravou a podat žádost o dotaci. Práce na přeměně by pak mohly začít v roce 2025. Náklady budou předběžně v desítkách milionů korun, řekl ČTK starosta města Tomáš Klinecký (Lepší Brod).

"Hlavně v době covidu, kdy nebyly jiné možnosti a lidi chodili hodně ven, se ukázalo, že ve městě chybí plochy pro veřejnou rekreaci. Tohle je poslední městský pozemek, kde by se něco podobného dalo vytvořit," řekl Klinecký. Do diskuse o využití a přesné podobě místa se podle něj zapojuje také veřejnost. "Zatím není jasné, zda to bude spíš lesopark nebo přírodní park, primárně by to měla být rekreační zóna pro bytový projekt bývalého cukrovaru, ale samozřejmě i pro všechny ostatní," doplnil starosta.

Podle územního plánu je plocha rezervou města pro sport. "Je to neutěšené místo, historicky se tam ukládal odpad a netušíme, co se například najde, až se začne s pracemi," řekl Klinecký. Skutečné náklady na revitalizaci podle něj vzejdou až z projektové dokumentace.

Inspirací pro budoucí českobrodský přírodní areál je podle Klineckého například Park Vinice v Úvalech u Prahy, kde zhruba před třemi lety podobně přebudovali bývalou skládku.

Český Brod připravuje rovněž úpravy Jiráskových sadů a Pivovarského rybníka.

reklama