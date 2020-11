Český ramsarský výbor nesouhlasí s přípravou stavby kanálu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Adam / Flickr Proti přípravám kanálu se postavili také ostravští zastupitelé, zástupci ekologických organizací, Ostravská univerzita nebo desítky vědců. Projekt je podle nich nadbytečný a zastaralý a nenávratně poškodí krajinu. Stavbu kanálu naopak prosazuje prezident Miloš Zeman.

Český ramsarský výbor (ČRV) nesouhlasí s usnesením vlády, která schválila přípravy první části vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Záměr splavnění řeky Odry od Ostravy po stání hranici s Polskem považuje ve všech možných variantách za škodlivý životnímu prostředí. Předseda ČRV Mojmír Vlašín to uvedl ve stanovisku, které má ČTK k dispozici.

Záměr podle něj přímo ohrožuje chráněná území - hraniční meandry Odry a ptačí oblast Heřmanský stav - Odra - Poolší. "Na základě veřejného slyšení v Senátu je ČRV přesvědčen, že vláda jednala na základě neúplných a částečně zmanipulovaných údajů o ekonomické a ekologické výhodnosti projektu," uvedl Vlašín.

První etapa projektu, jejíž přípravu schválila vláda v říjnu, by měla stát zhruba 15 miliard korun. Stavba koridoru by mohla začít po roce 2030. Úsek by měl začínat v ostravské části Svinov a pokračovat k polským hranicím, kde by se měl napojit na polskou část vedoucí až k městu Kędzierzyn-Koźle.

Proti přípravám kanálu se postavili ostravští zastupitelé, zástupci ekologických organizací, Ostravská univerzita nebo desítky vědců. Projekt je podle nich nadbytečný a zastaralý a nenávratně poškodí krajinu. Stavbu kanálu naopak prosazuje prezident Miloš Zeman.

ČRV je poradním orgánem ministerstva životního prostředí ve věci ochrany mokřadů podle Úmluvy o mokřadech a je složen ze zástupců Ministerstva životního prostředí, pracovníků státní ochrany přírody, pracovníků vědeckých a výzkumných pracovišť a zástupců nevládních organizací. Takzvaná Ramsarská úmluva je první mezinárodní úmluvou zaměřenou na ochranu a rozumné využívání přírodních zdrojů a jednou z mála úmluv chránících určitý typ biotopů.

