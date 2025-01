Krajský úřad vydal souhlasné stanovisko k návrhu splavnění Labe do Pardubic

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Stribrohorak / Stribrohorak / Wikimedia Commons Zdymadlo Přelouč D. Horní část, pohled na Labe proti proudu; okres Pardubice, Česká republika.

Pardubický krajský úřad vydal souhlasné stanovisko k návrhu koncepce splavnění Labe do Pardubic (SEA). Uvádí to v dokumentu na úřední desce kraje. O prodloužení vodní cesty z Chvaletic se snaží mnoho let Ředitelství vodních cest (ŘVC). Záměr tvoří soubor několika staveb včetně přístavu v krajském městě, nejnáročnější bude vytvořit nový plavební kanál, který by se vyhnul památkově chráněnému jezu v Přelouči.ŘVC navrhlo pro splavnění tři varianty, které se co nejvíce vyhýbají evropsky významné lokalitě Louky u Přelouče. Proti původní trase plavebního kanálu přes přírodně cenné Slavíkovy ostrovy vystupovali ekologové a stavbu úspěšně blokovali. V koncepci SEA byla z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví jako nejpřijatelnější vyhodnocena takzvaná modrá varianta. Jde o pravobřežní obchvat koryta Labe, kde by vznikl plavební kanál s plavební komorou a rejdami (kotvišti) v horní a dolní části. Modrá varianta zachovává současné koryto Labe v úseku vedle plavebního kanálu. Veřejný přístav by bylo e nejvhodnější umístit v lokalitě na západním okraji Pardubic, na levém břehu pravobřežního slepého ramene Labe, které se do řeky napojuje.

Po vodě se nyní lodě dostanou do Chvaletic, dál do Pardubic už ne. Díky plánovanému vodnímu přístavu v krajském městě by se vodní cesta napojila na železnici a silnice, což by vytvořilo multimodální uzel. Kromě zlepšení podmínek pro přepravu zboží, sypkých substrátů, těžkých a nadrozměrných nákladů a kontejnerů po vodě by splavnění umožnilo využití vodní cesty i pro rekreační plavbu malých plavidel a osobních lodí.

Projekt se skládá ze sedmi dílčích záměrů. Klíčovou stavbou je plavební stupeň v Přelouči. Kromě něj by byla nutná modernizace stupně Srnojedy na Pardubicku a vybudování přístavu v Pardubicích. Podle dřívějších údajů by měla výstavba kanálu o délce téměř 3,2 kilometru stát více než tři miliardy korun. Smysluplnost a hospodárnost plavebního kanálu zpochybnil v roce 2009 Nejvyšší kontrolní úřad. Pardubický kraj projekt podporuje. Podle vyjádření ŘVC z loňského září by se mohlo začít stavět v roce 2030.

