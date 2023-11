Český rozhlas Sever: O likvidaci styrenů na skládce se musí znovu rozhodnout

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Ministerstvo životního prostředí bude muset znovu rozhodnout o plánu likvidace styrenů na skládce Celio u Litvínova na Mostecku. Krajský soud v Ústí nad Labem tak vyhověl žalobě města Litvínov, které se proti původnímu rozhodnutí ministerstva bránilo, uvedl Český rozhlas Sever. Na skládce jsou uložené styrenové smoly ze staré ekologické zátěže ve středočeské Nelahozevsi. Skládku provozuje nový majitel, který chce sudy se styreny úplně zlikvidovat.

Hořlavá látka v různém skupenství je asi ve 12 000 sudech, každý má objem 200 litrů. Provozovatel počítá například s budováním betonových kójí pro třídění styrenů na tuhé, tekuté a polotekuté a s následnou likvidací. "Co se týká projektových příprav, v žádném případě je nebudeme přerušovat. Dotáhneme to jistě do té podoby, že je budeme chtít podat na místně příslušný stavební úřad, tedy do Litvínova," řekl rozhlasu ředitel Celia Karel Šašek, podle kterého se výše investice pohybuje v řádu desítek milionů korun.

Krajský soud v Ústí nad Labem ve věci žaloby města Litvínov zrušil rozhodnutí ministerstva životního prostředí z 20. února 2023. "Věc vrátil ministerstvu k dalšímu řízení. S odůvodněním rozsudku se teprve seznamujeme," řekla rozhlasu mluvčí ministerstva Lucie Ješátková. Starostka Litvínova Kamila Bláhová (ANO) rozhodnutí krajského soudu uvítala. Podle ní by teď mělo ministerstvo názory města akceptovat a přizvat ho do řízení jako účastníka.

Sudy s nebezpečným styrenem objevila na skládce kontrola České inspekce životního prostředí v létě roku 2021. Případ vyšetřují i kriminalisté, a to v souvislosti s likvidací staré ekologické zátěže z Nelahozevsi.

