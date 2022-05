Čeští europoslanci ohlášené zpřísnění protiruských sankcí většinou vítají

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Čeští poslanci Evropského parlamentu většinou vítají plán Evropské komise na zpřísnění sankcí proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině, který má zahrnovat embargo na dovoz ruské ropy. Námitky nemají ani vůči případné výjimce pro Slovensko a Maďarsko.

Šesté kolo protiruských sankcí podle dnešního prohlášení předsedkyně EK Ursuly von der Leyenové před europoslanci bude kromě zákazu dovozu ruské ropy do konce tohoto roku zahrnovat odpojení od mezinárodního platebního systému SWIFT největší ruské banky Sberbank a dvou dalších bankovních domů. Maďarsko a Slovensko, které se obávají absence ruské ropy, mají podle unijních činitelů dostat výjimku umožňující její dovoz v příštím roce. O sankcích budou nyní jednat členské země.

Poslankyně Martina Dlabajová (ANO) ve stanovisku zaslaném ČTK uvedla, že návrh Evropské komise na nové sankce proti Rusku vítá. "Dobře, že je v nich konečně zařazena stopka dovozu ruské ropy do EU, po které v Evropském parlamentu voláme již dlouho. Nesmíme přispět už ani eurem na Putinovu válečnou mašinérii," dodala s tím, že potlesk v sále pro předsedkyni von der Leyenovou byl zasloužený.

Podle pirátské europoslankyně Markéty Gregorové mělo kompletní odstřižení ruských bank od systému SWIFT přijít již dávno. "Souhlasím také s odstřižením od ruské ropy. Ani případná výjimka z ropného embarga pro Maďarsko či Slovensko neohrožuje tento důležitý krok jako celek," uvedla. Vyjádřila také přesvědčení, že jen takto radikální krok ruského prezidenta Vladimira Putina skutečně zabolí.

"Embargo na dovoz ruské ropy do mozaiky (sankcí) dosud chybělo," řekl novinářům europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) s tím, že Rusko tímto přijde o velkou část příjmů z vývozu energetických surovin. Zastal se přitom středoevropských zemí, které jsou zastavením dodávek nejvíce ohroženy a které žádají záruky, že budou mít surovinu zajištěnou za přijatelnou cenu. "Z vyjádření předsedkyně Komise to vypadá, že dohoda byla nalezena, že řešení je pro ně uspokojivé," dodal Niedermayer.

Protiruské sankce jako takové naopak odmítá poslankyně Kateřina Konečná (KSČM). Uvedla, že "k ničemu nevedou", což je i "statisticky dokázáno". "Nedostatek surovin se již brzy projeví ve všech průmyslových odvětvích, a co je nanejvýš alarmující, dopad to bude mít i v zemědělství a v produkci potravin. Můžeme auta odstavit, ale jíst musíme!" dodala. Pokud podle ní bude mít skutečně Slovensko a Maďarsko výjimku, mělo by o ni Česko usilovat také.

