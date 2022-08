Čeští ochranáři rozprášili další pašerácký gang

Břetislav Machaček 26.8.2022 08:43 Reaguje na Karel Zvářal

Z vlastních zkušeností mohu říci, že za nabídkou opravdu stojí pouze poptávka. Pokud tu bude o vše nelegální zájem, tak bude nejenom to pytláctví a pašeráctví. Nyní se po vstupu do EU problém scvrknul u většinu dodávek zboží na vstupní země EU, které hraniční kontroly nestíhají. Ono

i z rizikových oblastí se to děje pouze namátkově a nebo

na základě upozornění. Kdysi si každý stát prováděl svoji

kontrolu na hranicích a bylo jeho věcí, jak ji prováděl.

Nyní jsme odkázáni na to, že to zkontrolují třeba Němci

v Hamburku, kde to nestíhají a to nehovořím o tom, že

jinde k tomu přistupují laxně. Vím o čem mluvím, neboť

jsem pracoval v oboru a v té době se nemohly drogy nalézt

až v obchodě v bedně s banány. Na takové zásilky ze zemí,

kde bylo takové riziko jsme si našli vždy čas a pes drogař

byl vždy po ruce. Přesně jak píšete poptávka pomáhá vyhubit

ohrožené druhy a CITES je pro podsvětí cárem papíru.

