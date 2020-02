Čeští vědci budou mapovat zvířata v konžské divočině

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | africanews / youtube.com Tým českých vědců v neděli odlétá do Konga mapovat populaci zvířat v pralese na jeho severozápadní hranici s Gabonem. Míří do oblasti, která je dosud divočinou, v budoucnu však do ní vstoupí těžaři dřeva. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Tým českých vědců v neděli odlétá do Konga mapovat populaci zvířat v pralese na jeho severozápadní hranici s Gabonem. Míří do oblasti, která je dosud divočinou, v budoucnu však do ní vstoupí těžaři dřeva. Poznatky z expedice přispějí k přípravě migračních koridorů pro zvířata. Češi na projektu spolupracují se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). Řekl to zoolog Tomáš Jůnek.

Vědci se do pralesa vypraví už v pondělí. Během první, osmidenní, etapy umístí 60 ze 180 plánovaných fotopastí. "Čím více se pralesy lidem otevřou, tím rychleji zvířata mizí. Prales je doslova vyjídán. Mechanismus teoreticky známe, nemáme ale dostatečné informace o stavu fauny ani z rezervací, natož z krajiny kolem. Proto je urgentní tato data získat dříve, než dřevaři prales lovcům zpřístupní cestami. My ještě vyrážíme do míst, kam se lze dostat jen po řekách nebo stezkách zvířat, ale s mačetou," řekl Jůnek k jednomu z hlavních cílů expedice i procesu takzvané defaunace. Vědci s terénními pracovníky WWF zaznamenají také pobytové stopy ohrožených pralesních slonů a lidoopů - zatímco počty slonů decimuje obchod se slovinou, gorily čelí chorobám, včetně eboly.

"Nyní je období sucha, 'šikovná' doba pro instalování fotopastí. Znovu přijedeme v srpnu či v září a potřetí za rok," uvedl Jůnek. První výsledky z aktuální etapy by podle něj měl WWF dostat už koncem letošního roku. Data pak chtějí odborníci využít k prosazení a tvorbě koridorů mezi chráněnými územími. Po začátku těžby totiž hrozí i to, že chráněná území oddělí pásma, v nichž některá zvířata nepřežijí.

Na projektu se podílejí vědci z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity, ZOO Liberec a organizace Save-Elephants. Finančně expedici podpořil Nadační fond Neuron na podporu vědy v rámci Expedice Neuron.

reklama