Čeští vědci objevili parazita s mimořádně vzácným genetickým kódem

Honza Honza 12.1.2023 12:05

viz minulý zajímavý článek, proč člověk má chodidlo, jaká je příčina jeho vzniku. Takové články rozšiřují naše znalosti.

Genetická informace je plná cizorodých segmentů, které přinášely mutace ale především virové infekce, které do DNA vkládaly celé segmenty smyslplných úseků kodujících bílkoviny. Tyto úseky kódovaly stavbu viru, přesto je organizmus použil - přečetl pro své potřeby. Někdy jsou to úplné virové DNA,RNA, (které by se ev. mohly aktivovat ve funkční nebezpečný virus), většinou to jsou jen jejich segmanty a neúčinné části. Výzkum možná v budoucnu odhalí, jak je buňka (ribozom) může číst, jak je může využívat. Někdy naopak tyto částice mohou buňku splést a změní se na rakovinu. Když bude pestrá příroda a nevyhynou i organizmy, které mohou přispět k výzkumu, tak výzkum ( i boj proti rakovině) bude úspěšnější.

