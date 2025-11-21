Cestující v Ústeckém kraji se svezli tichými bateriovými vlaky
Na modernizaci železniční dopravy kraj získal dvě miliardy korun z evropského Modernizačního fondu. S jedním projektem kraj neuspěl. Dotace tvoří 70 procent celkové ceny, 30 procent zaplatí vybraný dopravce a krajská samospráva mu je vrátí v ceně za dopravu. Dopravce na trati, kde budou jezdit bateriové vlaky, vybere Ústecký kraj do konce příštího roku. Ten pak připraví soutěž na dodavatele jednotek.
Ústecký kraj chystá nasazení čtyř jednotek na Švestkové dráze mezi Mostem a Litoměřicemi a 12 jednotek na linkách, které protínají České středohoří a křižují Lounsko, Litoměřicko a Děčínsko, od roku 2031. Tyto bateriové vozy mají ročně přinést úsporu spotřebované energie přibližně o 50 milionů kilowatthodin a snížení emisí asi o 15 milionů kilogramů CO2 proti současným jednotkám. Některé linky, na nichž budou nasazeny bateriové vlaky, zasahují do Středočeského a Libereckého kraje.
Bateriové vlaky jezdí už v Moravskoslezském kraji. "Ve srovnání s dieselovými vozidly jsou tišší a mají lepší dynamické vlastnosti, což znamená, že jízdní doba může být kratší," řekl ČTK Pavel Homolka ze společnosti Škoda Transportation, která vlaky vyrábí. Vlaky se dobíjí při jízdě na elektrizovaných tratích. "Díky nim tak lze nabídnout nová přímá spojení tam, kde je dnes neelektrizovaná trať a cestující musí přestupovat," uvedl. Úprava infrastruktury není podle Homolky kvůli bateriovým vlakům nutná, v některých konečných zastávkách je vhodné postavit dobíjecí stanici.
Osm krajů a Praha si na výměnu osobních dieselových či zastaralých elektrických vlaků rozdělí 15 miliard korun z Modernizačního fondu, který využívá výnosy z emisních povolenek. Úspěšní žadatelé o dotaci uzavřou do konce roku 2026 smlouvy s dopravci, kteří se zavážou pořídit a provozovat nové vlaky. Za dotaci pořídí vozy s moderním elektrickým pohonem napájeným z trakčního vedení, s elektrickým pohonem a bateriemi nebo s elektrickým vodíkovým pohonem.
