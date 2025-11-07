https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/osm-kraju-a-praha-ziskaji-na-nove-vlaky-15-miliard-korun-z-modernizacniho-fondu
Osm krajů a Praha získají na nové vlaky 15 miliard korun z Modernizačního fondu

7.11.2025 16:12 | PRAHA (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Jedenáct projektů na podporu ekologické železniční dopravy z osmi krajů a Prahy si rozdělí 15 miliard korun z Modernizačního fondu, který využívá výnosy z emisních povolenek. Projekty schválil Státní fond životního prostředí ČR a peníze půjdou na výměnu osobních dieselových či zastaralých elektrických vlaků za nové vozy s moderním elektrickým pohonem. Ministerstvo životního prostředí o tom informovalo v tiskové zprávě.
 
Projekty mohly v programu TransGov, který slouží pro rozvoj a modernizaci veřejné dopravy, předkládat kraje a hlavní město jako objednatelé regionální železniční dopravy. Úspěšní žadatelé o dotaci uzavřou do konce roku 2026 smlouvy s dopravci, kteří se zavážou pořídit a provozovat nové vlaky. Pokud kraje nevyužijí externí dopravce, zajistí pořízení vlaků samy, uvedlo ministerstvo.

Podle něj lze za dotaci pořídit vozy s moderním elektrickým pohonem napájeným z trakčního vedení, s elektrickým pohonem a bateriemi nebo s elektrickým vodíkovým pohonem. Žadatelé mohli ve výzvě získat na výměnu dieslových vlaků až 70 procent z celkových výdajů a na výměnu starších elektrických vlaků 40 procent.

"Dotace na nákup nových vlaků, které rychle zvýší komfort pro cestující jsou fajn. Základem je ale infrastruktura a její elektrizace. Pevně věříme, že se prostředky z Modernizačního fondu podaří časem prosadit i na elektrizaci tratí," řekl dnes výkonný ředitel Svazu osobních železničních dopravců (SVOD Bohemia) Petr Moravec.

Regiony do prvního kola výzvy původně podaly 17 projektů za 26,5 miliardy korun. Podle MŽP všechny splnily parametry a fond je seřadil podle míry dosažených energetických úspor vůči požadované výši dotace. Do vyčleněných 15 miliard se pak vešlo 11 projektů, které vedle Prahy podal Plzeňský, Moravskoslezský, Zlínský, Ústecký, Jihočeský, Královéhradecký a Pardubický kraj a Vysočina.

"Zbylé projekty jsou zařazeny v zásobníku žádostí, a pokud se bude snižovat potřebná alokace u aktuálně doporučených projektů, například vlivem tendrů nebo odstoupením od záměru v rámci druhého kola, ty nejlepší z nich budou moci být také podpořeny," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Od prosince do konce března roku 2027 pak ministerstvo plánuje přijímat žádosti o dotace ve druhém kole výzvy.

Modernizační fond podporuje přechod k bezemisní ekonomice a modernizaci energetiky. Pomáhá firmám, veřejným institucím i domácnostem s úsporou energie a využitím obnovitelných zdrojů. V Česku z jeho programů a podprogramů bylo k loňskému listopadu rozděleno přes 111 miliard korun.

