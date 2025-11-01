https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-usteckem-kraji-budou-jezdit-diky-dotaci-bateriove-vlaky-na-ctyrech-linkach
V Ústeckém kraji budou jezdit díky dotaci bateriové vlaky na čtyřech linkách

1.11.2025 01:56 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | jingoba / Pixabay
V Ústeckém kraji budou jezdit na čtyřech linkách bateriové vlaky. Na modernizaci železniční dopravy kraj získal dvě miliardy korun z evropského Modernizačního fondu, který využívá výnosy z emisních povolenek. S jedním projektem kraj neuspěl, informovala ČTK mluvčí kraje Magdalena Fraňková.
 
Samospráva teď podle ní vypíše výběrové řízení na dopravce a výrobce vlakových jednotek. Termín zahájení provozu bateriových vlaků je nejpozději v roce 2032. Projekty na podporu ekologické dopravy v ČR celkem za 15 miliard korun schválil Státní fond životního prostředí ČR.

Bateriovými vlaky se díky úspěšným projektům Ústeckého kraje svezou i cestující v Libereckém a Středočeském kraji, kam některé linky zasahují. První se týká tří linek, a to z Oseka přes Most a Louny do Rakovníka, druhá linka vede ze Žatce přes Louny a Lovosice do Ústí nad Labem a třetí z Ústí nad Labem přes Děčín a Českou Lípu do Liberce. Nasazeno na linky bude 12 dvouvozových bateriových jednotek. Výše dotace je 1,5 miliardy korun.

Liberecký kraj podle náměstka hejtmana Jana Svitáka (Starostové pro Liberecký kraj) na projektu s Ústeckými kolegy spolupracoval. "Ze všech Libereckým krajem objednávaných výkonů byla linka L2 - z Liberce do Děčína včetně jejího prodloužení až do Ústí nad Labem jedinou, která splňovala nastavená kritéria a podání dotační žádosti tím bylo přípustné," uvedl Sviták. Dnes na trase jezdí německý Die Länderbahn s nízkopodlažními dieselovými jednotkami Siemens Desiro, nasazení nových souprav je podle něj plánováno v prosinci 2031.

V Libereckém kraji jsou podle Svitáka významnější směry, kde by bateriové vlaky mohly najít uplatnění. "Celkově podinvestovaný stav místní infrastruktury ale neumožňuje provoz nových nízkoemisních vlaků plánovat a o případné dotace žádat. Liberecký kraj je jediným, který dosud nemá žádnou dvoukolejnou či elektrifikovanou železnici," doplnil Sviták. Modernizace hlavní trasy z Liberce na Prahu se připravuje 35 let, podle posledních odhadů by měla stát 80 miliard korun.

Moderní tichá vozidla pojedou v Ústeckém kraji také na Švestkové dráze, která spojuje Most a Litoměřice. Nasazeny tady budu čtyři dvouvozové bateriové jednotky, dotace činí půl miliardy korun. Třetí předložený projekt zahrnoval linky z Lovosic do Teplic a z Jirkova přes Litoměřice do České Lípy. S požadovanou dotací 1,36 miliardy korun skončil podle Fraňkové těsně "pod čarou". Zůstává ve hře, pokud se v jiných krajích podaří ušetřit při soutěžích, může být znovu zařazen mezi podporované, uvedla mluvčí.

Výroba a schválení nových jednotek zabere přibližně čtyři roky. Dotace pokrývá 70 procent ceny. Bez této podpory by podobná modernizace byla pro kraj ekonomicky téměř nedosažitelná, uvedla Fraňková. Klíčovou podmínkou pro schválení dotace bylo to, že Správa železnic potvrdila, že je nutné upravit trakční vedení na některých tratích. "Cestující se tak mohou těšit na komfortnější, ekologičtější a tišší cestování, které zatraktivní železnici i na vedlejších tratích," řekla Fraňková.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva.
Pražská EVVOluce

