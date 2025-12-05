https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/z-modernizacniho-fondu-zamiri-11-miliard-korun-na-elektrifikaci-zeleznic
Z Modernizačního fondu zamíří 11 miliard korun na elektrifikaci železnic

5.12.2025 12:20 (ČTK)
Téměř 11 miliard korun z Modernizačního fondu zamíří na zvyšování energetické účinnosti železnic a snížení emisí z dopravy, uvedlo ministerstvo životního prostředí. Modernizační fond čerpá peníze z výnosů z prodeje emisních povolenek. Dotace mají podle resortu zrychlit elektrifikaci tratí napříč republikou a podpořit přechod nákladní dopravy na čistší a úspornější elektrické lokomotivy.
 
Letos úřad z Modernizačního fondu vyčlenil například i 7,3 miliardy korun na nové autobusy poháněné elektřinou či vodíkem, trolejbusy a tramvaje nebo 15 miliard korun na 11 projektů podpory ekologické železniční dopravy z osmi krajů a Prahy.

Elektrifikace železnic je podle ministra životního prostředí v demisi Petra Hladíka (KDU-ČSL) jednou z nejúčinnějších cest, jak z dopravy rychle odstranit emise a zvýšit její energetickou efektivitu. "Díky této téměř jedenáctimiliardové investici z Modernizačního fondu dokážeme modernizovat dalších 205 kilometrů neelektrizovaných železničních tratí a umožníme nasazení moderních elektrických souprav," dodal.

Peníze budou z fondu uvolněny prostřednictvím dvou výzev. Investice ve výši 7,175 miliardy korun z první výzvy jsou určeny pro Správu železnic, a to na elektrifikaci železničních tratí napříč celou republikou. Podpora je nastavena jednotkovou dotací 35 milionů korun za každý kilometr prosté elektrizace. Správa železnic bude moci požádat o investice v období od 10. prosince letošního roku do 31. března 2027.

Dopravcům v nákladní železniční dopravě se pak otevře možnost nahradit starší dieselová hnací vozidla vyřazená z Evropského registru vozidel za moderní elektrické lokomotivy s účinným pohonem a nulovými emisemi. Ve druhé z výzev je připraveno 3,5 miliardy korun. Peníze lze využít na pořízení elektrických vozů schválených pro provoz na celostátních nebo regionálních tratích. Žádosti je možné podávat od 15. prosince 2025 do 30. října 2026.

"Přechod od dieselových lokomotiv k elektrickým v nákladní železniční dopravě je pro přepravce strategickým krokem, který výrazně sníží provozní náklady díky vyšší energetické účinnosti," dodal Hladík.

Modernizační fond podporuje přechod k bezemisní ekonomice a modernizaci energetiky. Pomáhá firmám, veřejným institucím i domácnostem s úsporou energie a využitím obnovitelných zdrojů. V Česku z jeho programů a podprogramů bylo k loňskému listopadu rozděleno přes 111 miliard korun.

Pražská EVVOluce

