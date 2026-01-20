https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cez-chce-v-roce-2029-v-elektrarne-porici-trutnov-spustit-kotle-na-plyn-a-biomasu
ČEZ chce v roce 2029 v Elektrárně Poříčí Trutnov spustit kotle na plyn a biomasu

20.1.2026 12:24 | TRUTNOV (ČTK)
Diskuse: 6
Zdroj | ČEZ
Společnost ČEZ Teplárenská by chtěla v roce 2029 spustit v Elektrárně Poříčí u Trutnova (EPO) nové ekologické zdroje na biomasu a zemní plyn. Přestavba elektrárny, která zcela ukončí spalování uhlí v Poříčí, bude stát miliardy korun. Tendry na stavbu plynové kotelny a na stavbu zdroje na biomasu firma vypsala na konci loňského roku a letos v lednu. ČTK to řekla regionální mluvčí skupiny ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.
 
EPO kromě výroby elektřiny zásobuje teplem třicetitisícový Trutnov a další obce a města v okrese. Soustava je po Hradci Králové největší v hradeckém kraji, teplem zásobuje asi 10 000 domácností.

"Nové nízkoemisní zdroje, založené na kombinaci zemního plynu a biomasy, zajistí ekologičtější a efektivnější výrobu tepla pro celý region," uvedla mluvčí. Přestavba EPO zapadá do projektu skupiny ČEZ investovat do roku 2030 do dekarbonizace a modernizace teplárenství 80 miliard korun.

Kotelna na biomasu bude mít dva kotle o celkovém tepelném výkonu 50 megawattů (MWt). Tepelný výkon dvou plynových kotlů bude v součtu 64 MWt. Výkon stávajících kotlů na uhlí je v součtu 363 MWt. Ve výrobě elektřiny patří EPO k takzvaným systémovým elektrárnám, kdy má důležitou roli při udržování napěťových poměrů v severovýchodních Čechách.

Oba poříčské kotle na biomasu by měly spalovat lesní štěpku. Stavbaři je vybudují v hale kotelny a strojovny elektrárny na místě dvou již odstavených uhelných kotlů. Ty nyní slouží jako havarijní rezerva a budou se demontovat. Součástí kotlů na biomasu bude i stavba nového odvodu a zařízení na čištění spalin a stavba nové parní turbíny na výrobu elektřiny. Na místě dílny a skladu na severním okraji objektu elektrárny vznikne parní plynová kotelna s dvěma kotli. Elektrárna také bude mít dva nové komíny o výšce 60 metrů. Současné dva komíny jsou vysoké 106 metrů.

Nyní jsou srdcem poříčské elektrárny dva fluidní kotle na uhlí, které byly uvedené do provozu v letech 1996 a 1998. Jeden z fluidních kotlů spaluje od roku 2013 i biomasu. Po výstavbě nových kotlů bude jeden z fluidních kotlů odstaven a u druhého bude provoz utlumený. Dvou záložních olejových parních kotlů se přestavba elektrárny nedotkne.

Elektrárna Poříčí je v provozu od roku 1957. Původně měla šest kotlů, z nichž čtyři energetici téměř před 30 lety nahradili dvěma kotli fluidního typu.

ČEZ v systému centrálního zásobování teplem dodává v České republice teplo a teplou vodu pro 1,7 milionu lidí. Firma již dříve uvedla, že chce ukončit spalování uhlí v teplárenství do roku 2030, nyní přestavuje teplárny v Mělníku, Dětmarovicích, Prunéřově nebo Ústí nad Labem.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Všechny komentáře (6)
PE

Petr Elias

20.1.2026 13:53
Když vezmu v potaz zestátnění, plánované stbákem a jeho poskoky, tak o tomto plánu pochybuji. :D
Odpovědět

Radek Čuda

20.1.2026 16:03 Reaguje na Petr Elias
To pochybujete zbytečně.
Uhlí bude za pár let ekonomicky totálně mimo ... ono je už pomalu dnes ... a s tím žádná vláda nic nenadělá.

Takže třeba v tom Trutnově vám fakt zbydou tyhle dvě možnosti.
Na tom by se nic nezměnilo, ani kdyby vstal Gusta z hrobu ...
Odpovědět
ss

smějící se bestie

20.1.2026 14:29
A kde vezmou potřebnou biomasu, co -
už sází plantáže rychle rostoucích dřevin,
no !
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.1.2026 14:50 Reaguje na smějící se bestie
Lidé, kteří to projektují budou tomu možná víc rozumnět, než vy.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

20.1.2026 15:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak se tím řiďte i u svých příspěvků.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

20.1.2026 15:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Pálit biomasu je zločin proti ekologii, přírodě.
Odpovědět
 
