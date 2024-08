ČEZ se snaží přesvědčit obce na Svitavsku k souhlasu s větrnými elektrárnami

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje se snaží přesvědčit vytipované obce na Svitavsku, aby souhlasily s vybudování větrných elektráren ve svých katastrech. Elektrárny by jim přinesly další příjmy do rozpočtů, uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková. Podle průzkumu, který se ve vesnicích vloni uskutečnil, obyvatelé s jejich případnou výstavbou většinou souhlasí."Obcím nabízíme mimo jiné pětiprocentní podíl ve společném podniku, možnost o projektu spolurozhodovat a od samého začátku mít možnost kontroly nad jeho rozvojem. Zároveň platí, že veškeré podnikatelské riziko nese ČEZ a pro obec celý projekt nepředstavuje riziko finančních problémů," uvedla Lapáčková Beránková. Výnos pro obec sestává z podílu na zisku z výroby, z pravidelné roční platby, z jednatelské odměny a případně nájemného, pokud by větrné elektrárny stály na obecních pozemcích.

ČEZ Obnovitelné zdroje chce na Svitavsku vybudovat deset až 20 větrných elektráren. Společnost si vytipovala katastry obcí, kde jsou pro ně vhodné přírodní i technické podmínky. Stát by mohly u Dětřichova, Hradce nad Svitavou, Kamenné Horky, Koclířova, Opatova, Opatovce, Pohledů, Radiměře, Skleného, Svitav a Vendolí. Zastupitelé některých obcí, například Dětřichova, už spolupráci při výstavbě elektráren schválili, jinde pořádají ankety mezi obyvateli, jejichž výsledky poslouží jako podklad při rozhodování zastupitelů.

Podle Lapáčkové Beránkové je cílem společnosti najít širší konsensus v celých regionech, nechce na obce jakkoli tlačit. "Podobně je tomu i na Svitavsku, kde by větrné elektrárny mohly vzniknout například ve větrném koridoru na úpatí Hřebečského hřbetu. Předpokládáme tedy, že by mohlo jít o vzájemnou spolupráci všech obcí, tedy i těch, v jejichž katastrech větrné elektrárny přímo nevzniknou," uvedla mluvčí. Zástupci ČEZ objeli v Česku více než 150 obcí, kde jednali s jejich představiteli, a absolvovali desítky veřejných projednávání.

O výstavbu větrných elektráren na Svitavsku, Orlickoústecku a Chrudimsku mají zájem i další firmy. Obyvatelé Krouny na Chrudimsku v referendu s výstavbou větrné elektrárny na svém katastru souhlasili. Plánovaný větrník má mít výkon až 6,5 megawattu. Firma PV Consulting za to nabídla Krouně ročně do obecní pokladny 1,95 milionu korun. Zároveň přislíbila, že bude obyvatelům poskytovat levnější elektřinu, v průměru by měli ročně uspořit 11.600 korun oproti současným účtům. Nabídka je na 20 let. Příznivý byl i výsledek plebiscitu v Anenské Studánce na Orlickoústecku, kde chce vyrábět energii z větru společnost NOHO Energy. Pro obec by to znamenalo dlouhodobé benefity. U obce již několik větrníků stojí, před 15 lety je tam vybudovala společnost S&M CZ.

