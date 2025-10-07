Ve Stonařově na Jihlavsku podpořilo větrný park v referendu 53 procent voličů
Lidé odpovídali na dvě otázky. Jednak jestli souhlasí se stavbou jakékoliv větrné elektrárny v projektu Větrný park Vysočina v katastrálním území městyse a pak jestli souhlasí s tím, aby městys umožnil ve svém katastru stavbu větrných elektráren pouze podle smlouvy nebo dodatku, jejichž návrh by byl odsouhlasený v místním referendu.
Případné schvalování návrhů smluv či dodatků v referendu podpořilo 250 hlasů, proti bylo 316 voličů, tedy 53 procent. "Nekomplikuje nám to další spolupráci, která je smluvně vázaná už dva roky," řekla ČTK místostarostka Kristýna Vostálová (bezpartijní).
Stonařov před dvěma lety na základě výsledku místní ankety podepsal smlouvu o spolupráci s firmou LCJ Invest, která chce větrné elektrárny v regionu budovat. U Stonařova se nejdřív mluvilo nejvýše o čtyřech větrnících. Další debatu vyvolal následný záměr na rozšíření větrného parku. O vyhlášení nynějšího referenda zastupitelé rozhodli na návrh přípravného výboru, který pro něj také formuloval otázky.
Kvůli větrníkům se nyní při sněmovních volbách konala na Vysočině referenda také v Polné, Věžničce, Nových Dvorech, Menharticích a Černovicích. V kraji je sedm větrných elektráren, poslední z roku 2009.
Referendum je podle zákona platné, když se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných osob. Výsledek je pro zastupitele závazný, pokud pro něj byla nadpoloviční většina hlasujících a minimálně 25 procent oprávněných voličů.
