https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ve-stonarove-na-jihlavsku-podporilo-vetrny-park-v-referendu-53-procent-volicu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ve Stonařově na Jihlavsku podpořilo větrný park v referendu 53 procent voličů

7.10.2025 21:49 | STONAŘOV (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Ve Stonařově na Jihlavsku podpořilo v místním referendu výstavbu větrného parku 317 lidí, tedy 53 procent hlasujících. Proti projektu chystanému soukromým investorem bylo 253 voličů, 42 procent z celkového počtu odevzdaných hlasů. Podle výsledku hlasování městys také nemusí schvalovat případné návrhy smluv a jejich dodatky týkající se větrníků v dalších referendech. Vyplývá to ze zápisu, který byl zveřejněn na webu městyse. Referendum je platné a jeho výsledek je pro vedení městyse závazný.
 
Hlasovací lístky pro referendum si vzalo 595 lidí, což je 69 procent z celkových 856 voličů ve Stonařově. Platných hlasů bylo 584.

Lidé odpovídali na dvě otázky. Jednak jestli souhlasí se stavbou jakékoliv větrné elektrárny v projektu Větrný park Vysočina v katastrálním území městyse a pak jestli souhlasí s tím, aby městys umožnil ve svém katastru stavbu větrných elektráren pouze podle smlouvy nebo dodatku, jejichž návrh by byl odsouhlasený v místním referendu.

Případné schvalování návrhů smluv či dodatků v referendu podpořilo 250 hlasů, proti bylo 316 voličů, tedy 53 procent. "Nekomplikuje nám to další spolupráci, která je smluvně vázaná už dva roky," řekla ČTK místostarostka Kristýna Vostálová (bezpartijní).

Stonařov před dvěma lety na základě výsledku místní ankety podepsal smlouvu o spolupráci s firmou LCJ Invest, která chce větrné elektrárny v regionu budovat. U Stonařova se nejdřív mluvilo nejvýše o čtyřech větrnících. Další debatu vyvolal následný záměr na rozšíření větrného parku. O vyhlášení nynějšího referenda zastupitelé rozhodli na návrh přípravného výboru, který pro něj také formuloval otázky.

Kvůli větrníkům se nyní při sněmovních volbách konala na Vysočině referenda také v Polné, Věžničce, Nových Dvorech, Menharticích a Černovicích. V kraji je sedm větrných elektráren, poslední z roku 2009.

Referendum je podle zákona platné, když se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných osob. Výsledek je pro zastupitele závazný, pokud pro něj byla nadpoloviční většina hlasujících a minimálně 25 procent oprávněných voličů.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Větrné elektrárny Foto: Miran Rijavec Flickr Stavbu větrných elektráren lidé v Černovicích v referendu odmítli Větrná elektrárna Foto: Pxhere Lidé v Řisutech na Kladensku v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren Větrná elektrárna Foto: EssjayNZ Flickr Obyvatelé Domašova u Šternberka dali v referendu zelenou stavbě větrníků

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pe

Pepa

8.10.2025 10:32
Astmatici a podobně nemocní lidé, kterých je v Česku 2 miliony, poděkují a ti ostatní jenom ušetří..
Odpovědět

Nejčtenější články

Ivan Brezina: Legalizace trampských kempů na Kokořínsku? Vlastníkům lesů by případný souhlas přinesl velká rizika

Diskuse: 57

Pavel Kmoch: Reakce na tzv. otevřený dopis Ivana Breziny

Michal Hořejší: Los, který se stal Emilem, aneb O bezvýchodné krizi české krajiny

Diskuse: 56

Spor o kácení vzácných bučin v Krušných horách s firmou Royal Pine skončil

Diskuse: 8

Odborníci: Nový ministr zemědělství bude nejspíš z hnutí ANO, možná i šéf svazu

Diskuse: 11

Martin Říha: Pořad cyklu „Nedej se“ o honu na Jelení louky tentokrát „trefil kozla“

Diskuse: 11

Na Čerchově se otevřela horská chata

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist