Cheb letos odpustí lidem poplatky za odpad, rozhodli zastupitelé

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Hans / pixabay.com V Chebu obyvatelé města platí 700 korun ročně na osobu. / Ilustrační foto

Obyvatelé Chebu nebudou muset letos platit za odpad a splatnost poplatku ze psů se posune na konec října. Schválili to včera zastupitelé města na zasedání, které se poprvé v historii města odehrávalo formou videokonference.

Podle včera schválené vyhlášky budou od poplatku za odpad osvobozeny pro letošní rok všechny fyzické osoby. Ti, kdo už poplatek zaplatili, mohou požádat o jeho vrácení.

V Chebu obyvatelé města platí 700 korun ročně na osobu. Odpuštěním poplatku tak město přijde zhruba o 20 milionů korun.

Poplatek za psa, který je pro většinu chovatelů ve výši 1000 korun za prvního psa, budou moci lidé platit místo do konce května až do konce října.

Zastupitelé včera také diskutovali o rozhodnutí rady snížit roční nájemné podnikatelů v městských objektech o 25 procent. Tím by podle starosty Antonína Jalovec (VPM) město podnikatelům v podstatě odpustilo nájem za dobu tří měsíců mimořádných opatření.

Podle opozičního zastupitele Zdeňka Hrkala (ANO) by ale rada měla zvážit i vyšší snížení nájemného. Starosta Jalovec na to reagoval tím, že pokud by omezení trvala delší dobu, rada může zvážit další slevu. "Město je ale také silným ekonomickým hráčem a vytváříme trh. Razantním snižováním bychom tlačili soukromé pronajímatele k omezení zisků. I oni si zaslouží nějakou podporu," řekl Jalovec.

Včerejší jednání zastupitelstva se odehrávalo formou videokonference, kdy zastupitelé nejednali v obřadní síni radnice, ale seděli doma u počítačů. Kvůli tomu tak například jinak obvykle tajná volba člena rady, kterým se za odstoupivší Gabrielu Lickovou stal Pavel Pagáč (oba Hnutí 2018), konat nemohla, zastupitelé hlasovali veřejně. Videokonference zastupitelů byla ale, stejně jak je to běžné při standardních zasedáních, přenášena přes internet i pro veřejnosti.

