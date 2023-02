Cheb získal dotaci na úpravy zahrad u dvou mateřských škol

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Cheb získal dotace na úpravy zahrad dvou mateřských škol, budou sloužit i pro přírodovědnou výuku. Zahrady školek v Bezručově ulici a na Divadelním náměstí získají nejen novou zeleň, ale i herní a vzdělávací prvky. Děti si také budou moci samy vyzkoušet pěstování květin nebo zeleniny. Úpravy by měly stát celkem přes milion korun, řekl ČTK místostarosta Chebu Michal Pospíšil (ODS).

"Oba prostory by měly být takovou rozšířenou třídou. Měly by to být edukační prostory, kde by se děti předškolního věku mohly seznámit jak s rostlinami, tak s estetikou zahrad a také by se měl rozšířit prostor pro hraní," uvedl Pospíšil.

Na vybudování edukačních zahrad získalo město evropskou dotaci z Operačního programu životního prostředí. Úpravy každé z nich přijdou zhruba na 500 000 korun, přičemž asi 350 000 na každou zahradu bude z dotací.

V minulých letech už město investovalo do úprav zahrad dalších školek ve městě.

