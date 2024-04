CHKO Slavkovský les oslaví s veřejností 50 let své existence

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Stephan Loh / Wikimedia Commons O ochraně krajiny, z níž čerpají své zdroje lázeňská města, se uvažovalo od první poloviny 20. století.

Akcemi pro veřejnost bude Chráněná krajinná oblast (CHKO) Slavkovský les slavit po celý letošní rok 50 let od svého založení. Ředitel CHKO Jindřich Horáček řekl ČTK, že Slavkovský les je jediná chráněná krajinná oblast v Česku, která vznikla kvůli ochraně přírodních léčebných zdrojů. Dodal, že za půlstoletí existence zabránili ochranáři možným škodám v unikátní přírodní krajině a pomohli zachovat výjimečné lokality v CHKO. Ocenění v podobě zápisu na seznam UNESCO z roku 2021 nebo získání statusu klimatických lázní to podle něj potvrzují.

Od dubna do listopadu bude možné s průvodci navštívit zajímavá místa v chráněné krajinné oblasti. Zájemci se budou moci vypravit třeba za minerálními prameny, chráněnými rostlinami, obojživelníky, ptáky, hmyzem nebo do přírodních rezervací a památek. S rozšířeným programem se v Mariánských Lázních bude konat v červnu Setkání příznivců Slavkovského lesa, v září výstava hub či v říjnu Lázeňský festival jablek. Od července do října bude možné zhlédnout venkovní výstavu Slavkovský les v obrazech v areálu Sv. Linharta v Karlových Varech.

O ochraně krajiny, z níž čerpají své zdroje lázeňská města, se uvažovalo od první poloviny 20. století. "První úvahy o ochraně přírody Slavkovského lesa jsou už z konce 40. let minulého století. Znovu se o ní začalo intenzivněji mluvit na přelomu 70. a 80. let. Ale zásadní roli pak sehrála sama lázeňská města. Františkovy Lázně, Jáchymov, Karlovy Vary, Lázně Kynžvart a Mariánské Lázně požádaly o zřízení CHKO a 3. května 1974 byla CHKO Slavkovský les zřízena," popsal historii Horáček.

K pěti profesionálům, kteří v CHKO pracovali na počátku, se v 70. letech přidaly desítky dobrovolníků a nadšenců. Tehdy se jim podařilo zachránit řadu podmáčených luk, i když tehdejší trend byl spíše opačný, meliorovat. Ze zachráněných území později vznikly první přírodní rezervace a památky jako Upolínová louka nebo Mokřady pod Vlčkem.

Zásadní změny přinesla podle Horáčka 90. léta minulého století a pak nové tisíciletí. Ochrana přírody se stále více snoubí i s turismem. Vyhledávaným cílem turistů se stala například ikonická nádrž Kladská s okolními rašeliništi, takže bylo nutné rozšířit původní chodník, který už okolí Kladské nestačil. Díky spolupráci s Lesy ČR zase vzniklo v roce 2012 návštěvnické centrum Dům přírody Slavkovského lesa.

Posledním úspěchem je podle Horáčka získání statusu klimatických lázní pro město Mariánské Lázně. Potvrzuje se tak fakt, že Slavkovský les je vlastně léčebným prostředkem, uzavřel ředitel CHKO. Slavkovský les je jediná CHKO na území Karlovarského kraje.

