https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/chradnouci-strom-ve-starobrnenske-ul.v-centru-brna-nahradila-odolna-ambron
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Chřadnoucí strom ve Starobrněnské ulici v centru Brna nahradila odolná ambroň

19.8.2025 12:30 | BRNO (ČTK)
Foto | Kancelář architekta města Brna / Statutární město Brno
Chřadnoucí strom ve Starobrněnské ulici v centru Brna nahradila nová ambroň západní odolná vůči nepříznivému městskému prostředí. Dřevina dorůstající výšky až kolem 25 metrů je prvním kusem, jenž městská část Brno-střed vysadila podle návrhu Kanceláře architekta města Brna (KAM). Je součástí celkové změny přístupu k technologii založení a pěstování stromů v historickém jádru, řekla mluvčí KAM Šárka Reichmannová.
 
Projekt využívá nejnovější zahradnické poznatky, včetně speciálního strukturálního substrátu s biouhlem a zajištěného většího prostoru pro kořenový systém a jeho budoucí růst. Kmen a korunu pomáhá před poškozením chránit i lavička, která zároveň přispěje ke zkvalitnění a zklidnění veřejného prostranství.

"Obnova výsadby ve Starobrněnské ulici je malým, ale důležitým krokem, který zlepší mikroklima v centru a zpříjemní prostředí pro obyvatele i návštěvníky. Chceme, aby se takovýto přístup využívající nové technologické postupy a materiály objevoval co nejvíce i při dalším vysazování stromů v naší městské části," uvedla místostarostka městské části Ludmila Oulehlová (ANO).

S návrhem na zlepšení výsadbových podmínek pro nový strom i podobou kruhové lavičky přišli pracovníci KAM. "Výsadba ve Starobrněnské je specifická. Kromě stresové zátěže městského prostředí, jako je přehřívání, velké množství zpevněných ploch nebo podzemního vedení inženýrských sítí, i kontextem historické lokality městské památkové rezervace. Podmínky pro růst stromů jsou tam silně omezené až extrémní. Náročné jsou zejména z hlediska výběru vhodného druhu, který je schopný v takových podmínkách růst a prospívat," sdělila Reichmannová.

Obtížné jsou i úpravy stanoviště pro výsadbu. Potřebný byl především dostatečně velký prokořenitelný prostor s odvodněním a přídavným provzdušněním. Zvolený substrát obsahuje hrubé kamenivo, které na rozdíl od zpravidla velice zhutněného městského prostředí zajišťuje svou mezerovitostí dostatečný přístup vzduchu ke kořenům.

Strom je součástí nové koncepce výsadby v centru města. "Naší snahou není ozeleňovat, ale pěstovat se záměrem dlouhodobého pozitivního působení stromů, které prosperují. Strom je ve městě v první řadě významným prostorotvorným a kompozičním prvkem a do značné míry ovlivňuje charakter a působení veřejných prostranství. Významně se podílí na regulaci mikroklimatu, je důležitým prvkem při hospodaření se srážkovými vodami a má pozitivní vliv na biodiverzitu městského prostředí. Zdravý a vitální strom je také výrazně méně náročný na péči a náklady s tím spojené. Investice do kvality založení a následného pěstování se proto vždy vyplatí," doplnila mluvčí KAM.

Strom ve Starobrněnské by měl být standardem sázení stromů v městském prostředí. V duchu nejnovějších poznatků a zkušeností by mělo být v příštích týdnech obnovené také stromořadí v Orlí ulici.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
