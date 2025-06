Chráněnou lipovou alej u zámku v Pardubicích čeká obnova

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Manfred Ruckszio / Shutterstock.com

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Chráněnou lipovou alej, která vede k zámku v Pardubicích, čeká postupná obnova. První prořezy na dožívajících stromech se uskuteční patrně v letošním roce. ČTK to řekla Kateřina Smutná z oddělení životního prostředí městského obvodu I., který má na obnovu povolení od krajského úřadu. V aleji z 19. století je 132 stromů, žije v nich chráněný brouk páchník hnědý."Je to evropsky významná lokalita, tady se nedají stromy jen tak kácet, když jsou dožilé. Strom se snažíme co nejdéle ponechat na stanovišti, aby plnil svoji ekofunkci, byl domovem pro páchníka. Vývoj páchníka je pětiletý," řekla Smutná.

Strom nejprve dřevorubci opakovaně ořezávají, teprve potom z něj udělají vysoké torzo, které postupně snižují až k vyššímu a nižšímu pařezu. Nakonec přichází odfrézování kořenů. "Strom se seřezává postupně, pak se nechává jeho torzo, pro lidi to může vypadat zvláštně, je to tak nutné kvůli ochraně brouků," řekl starosta FIlip Šťastný (ANO).

Obvod teď připravuje žádost o dotaci, pokud uspěje, rád by začal letos s obnovou aleje. Bez dotačního příspěvku bude muset využít peníze z rozpočtu. Bude potřebovat statisíce až miliony korun. "Doufám, že za dvě sezony bychom to mohli mít hotové," řekla Smutná.

Podle spolku Chráníme stromy je odborný přístup k obnově aleje adekvátní. "Myslím, že tady si všichni uvědomují estetickou, ale i biologickou hodnotu té chráněné lokality a zásahy se plánují tak, jak je nutné. Město musí postupovat v limitech, které jim daly odborné posudky, takže věříme, že to bude zásah v pořádku a bude proveden odborně tak, jak je nezbytné," řekl Miroslav Seiner ze spolku.

Alej patrně pochází z 19. století, byla založena někdy před rokem 1880. Dobový tisk v roce 1883 ukazuje vzrostlé stromořadí. Lipová alej patří mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000, a to díky výskytu ohroženého brouka páchníka hnědého. V okolí zámku žijí i další chránění živočichové, netopýři parkoví, rezaví, hvízdaví, žluvy hajní a veverky obecné.

reklama