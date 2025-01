Čína loni překonala vlastní rekord v instalaci obnovitelných zdrojů energie

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | ChinaImages / ChinaImages / Depositphotos

Čína loni překonala svůj vlastní světový rekord v instalaci obnovitelných zdrojů energie. Přidala zhruba 277 gigawattů (GW) solární energie, zatímco o rok dříve to bylo 217 GW a byl to rovněž tehdejší rekord. Oznámil to čínský Národní úřad pro energetiku (NEA). Čína je největším světovým znečišťovatelem ovzduší, pokračuje ale v transformaci energetiky na zdroje šetrnější k životnímu prostředí, zatímco Spojené státy z boje s klimatickými změnami odcházejí, uvedla agentura Bloomberg.Čína, která má druhou největší ekonomiku světa po Spojených státech, loni přidala také 80 gigawattů větrné energie. Rekordní instalace obnovitelných zdrojů energie tak znamenají, že Čína o šest let dříve splnila cíl, který si původně stanovila na rok 2030.

Vývoj v Číně tak začíná být v kontrastu k tomu, co lze čekat od Spojených států, které jsou druhým největším producentem skleníkových plynů na světě. Nový prezident Donald Trump v pondělí oznámil, že jeho země se vrací k fosilním palivům, protože jsou levnější. Oznámil také, že Spojené státy odstupují od pařížské klimatické dohody z roku 2015, která si klade za cíl bojovat proti globálnímu oteplování.

Krok Spojených států se po Trumpově nástupu do prezidentského úřadu očekával. Mnozí teď proto hledí k jiným zemím, zejména k Číně, aby vedly boj proti oteplování klimatu.

Rychlý nárůst solární kapacity překonal i prosincový odhad Čínské asociace fotovoltaického sektoru a přichází po roce, který byl pro odvětví solární energie v Číně složitý. Přebytek nabídky totiž způsobil obrovské ztráty předním výrobcům.

Tempo instalace obnovitelných zdrojů energie v Číně se v nejbližších letech pravděpodobně zpomalí, protože zpoždění při modernizaci infrastruktury rozvodné sítě a omezená dostupnost půdy představují problémy pro rozvoj projektů, uvádí společnost BloombergNEF. Přesto se očekává, že Čína letos přidá 273 gigawattů solární energie a 94 gigawattů energie větrné, a to na základě potřeb státem vlastněných developerů a provinčních vlád. Jejich snahou je, aby v posledním roce 14. pětiletého plánu země splnili cíle stanovené pro instalaci kapacit obnovitelných zdrojů.

Čína také loni přidala 54 gigawattů tepelné energie. Země uprostřed krize na trhu s elektřinou v letech 2022 a 2023 urychlila schvalování uhelných elektráren, dodal úřad NEA.

