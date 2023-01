Čínská společnost CATL otevřela v Německu závod na baterie pro elektromobily

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Čínská společnost Contemporary Amperex Technology (CATL) minulý týden v německém městě Arnstadt oficiálně otevřela jednu z největších evropských továren na výrobu bateriových článků pro elektromobily. Informovala o tom agentura DPA. Celková investice do tohoto závodu by podle firmy měla činit zhruba 1,8 miliardy eur (téměř 43 miliard Kč).

Továrna teď zaměstnává zhruba 1000 lidí. Prezident evropských aktivit společnosti CATL Matthias Zentgraf při dnešním ceremoniálu k otevření závodu uvedl, že do konce letošního roku by se měl počet zaměstnanců zdvojnásobit.

"Máme zde gigafactory, jaká zatím nestojí nikde v západní Evropě," uvedl premiér spolkové země Durynsko Bodo Ramelow. Gigafactory je označením pro továrny na masovou výrobu baterií pro elektromobily.

Podle Zentgrafa bude mít závod v Arnstadtu celkem šest výrobních linek a výrobní kapacitu kolem 30 milionu bateriových článků ročně. "To v závislosti na velikosti baterií stačí pro 185 000 až 350 000 elektromobilů," uvedl Zentgraf.

Společnost CATL je podle výzkumné skupiny SNE Research největším výrobcem baterií pro elektromobily na světě. Závod v Arnstadtu, jehož výstavba začala v roce 2019, je první továrnou firmy v Evropě. Svou druhou evropskou továrnu hodlá CATL podle Zentgrafa začít stavět ve druhé polovině letošního roku. Produkci by tato továrna měla zahájit do dvou až tří let, uvedla agentura Reuters.

Česká republika se nyní uchází o továrnu na výrobu baterií pro elektromobily, kterou se ve východní Evropě chystá postavit německý automobilový koncern Volkswagen. Rozhodnutí o umístění závodu chtěl Volkswagen původně učinit do konce loňského roku, ale v prosinci oznámil, že ho o několik měsíců odkládá. O projekt v hodnotě až 120 miliard korun se kromě České republiky uchází také Polsko, Slovensko a Maďarsko. Česká republika Volkswagenu pro výstavbu nabízí letiště v Líních u Plzně.

reklama