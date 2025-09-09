V Brně plánují postavit Cirkulární dům s ReUse centrem a dílnami
"V Cirkulárním domě bude ReUse centrum i s obchodními prostory, komunitní dílny se sdíleným nářadím pro opravu například nábytku, kde bude možné pořádat i tematické workshopy, multifunkční sál pro vzdělávací účely i coworkingové centrum a kavárna," popsal projekt radní Filip Chvátal (KDU-ČSL).
Stavba má mít co nejnižší uhlíkovou stopu, počítá se s fotovoltaickými panely, zadržováním dešťové vody, zelenou střechou i konstrukcí z dřevobetonu a recyklovaných materiálů.
"Plánujeme s tímto projektem cílit i na budoucí dotační výzvy a chceme co největší část nákladů pokrýt ze zdrojů mimo městský rozpočet. Zároveň pracujeme s variantou, že by vznikla nábytková banka ve staré hale areálu Tepláren Brno na Špitálce," doplnil radní.
Pokud zastupitelé návrh na přípravu projektové dokumentace schválí, začne na něm pracovat městská odpadová firma SAKO, která ReUse centra provozuje. Samotná stavba by mohla začít v roce 2026.
