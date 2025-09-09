https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cirkularni-dum-s-reuse-centrem-a-dilnami-v-brne-vyroste-v-olomoucke-ulici
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V Brně plánují postavit Cirkulární dům s ReUse centrem a dílnami

9.9.2025 01:19 | BRNO (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | librakv / Shutterstock
Novostavba Cirkulárního domu, který bude fungovat jako ReUse centrum s dílnami pro opravy použitého nábytku a multifunkčním sálem, vznikne v Olomoucké ulici v Brně-Židenicích. Brněnští radní už schválili vyčlenění 12 milionů korun na zpracování projektové dokumentace, jejich rozhodnutí musí schválit úterní zastupitelstvo.
 
Budova vyroste na městském pozemku, kde je nyní parkoviště, naproti zastávce hromadné dopravy Životského. Lidé si tam budou moct za minimální ceny koupit použité, ale funkční vybavení do domácnosti, nábytek, hračky i sportovní potřeby.

"V Cirkulárním domě bude ReUse centrum i s obchodními prostory, komunitní dílny se sdíleným nářadím pro opravu například nábytku, kde bude možné pořádat i tematické workshopy, multifunkční sál pro vzdělávací účely i coworkingové centrum a kavárna," popsal projekt radní Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Stavba má mít co nejnižší uhlíkovou stopu, počítá se s fotovoltaickými panely, zadržováním dešťové vody, zelenou střechou i konstrukcí z dřevobetonu a recyklovaných materiálů.

"Plánujeme s tímto projektem cílit i na budoucí dotační výzvy a chceme co největší část nákladů pokrýt ze zdrojů mimo městský rozpočet. Zároveň pracujeme s variantou, že by vznikla nábytková banka ve staré hale areálu Tepláren Brno na Špitálce," doplnil radní.

Pokud zastupitelé návrh na přípravu projektové dokumentace schválí, začne na něm pracovat městská odpadová firma SAKO, která ReUse centra provozuje. Samotná stavba by mohla začít v roce 2026.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Textilní odpad Foto: Depositphotos Na české recyklátory textilu se obracejí kvůli požadavkům EU i velké korporace Rolba na zasněžené silnice Foto: Depositphotos V Litoměřicích testují recyklaci posypového štěrku, materiál mohou znovu využít Rozdrcené tonery. Foto: Národní centrum kompetence BIOCIRKL Jak se zbavit nebezpečného zbytkového prášku z čínských tonerových kazet? Čeští vědci navrhují palivové pelety

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Vědci s rybáři zjišťovali stav rybí obsádky v Lipně. Zaměřili se na populaci candáta a sumce

Diskuse: 21

Odborníci předvedli v milovické rezervaci účinnou metodu likvidace invazních akátů

Diskuse: 20

Los putující Evropou: důsledek fragmentace krajiny v přímém přenosu

Diskuse: 33

Martin Marek: Ředitel CHKO Kokořínsko je zpět ve funkci, přestože věděl o falšování důkazů

Diskuse: 107

Odvolací soud uznal, že mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, nikoli sjezdovka

Diskuse: 3

Nový report popisuje, jak podnikatelé Křetínský a Tykač získávají dotace

Diskuse: 16

Kornel Walek: Reakce na článek Investor chce na Jesenicku postavit větrný park

Diskuse: 16
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist